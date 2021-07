Belarra redobla la apuesta de Errejón para trabajar menos y propone jornada de 20 horas y sin reducir el salario

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha acudido al informe ‘21 hours’ de la organización británica New Economics Foundation (NEF), este pasado viernes, para defender la reducción de la jornada laboral a 20 horas para que las parejas puedan liberarse de las ataduras del trabajo y tener más tiempo para "los cuidados de los hijos". La ministra de extrema izquierda quiere que, pese a que se reduzcan las horas de trabajo, el salario no se ha rebajado, tal y como el propio informe británico, que fue redactado hace 11 años, apunta en su tesis.

Belarra lanzó la propuesta durante su intervención en un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en la que remarcó, como viene haciendo Unidas Podemos, que "necesitamos un sistema estatal de cuidados", porque "sólo vamos a poder cuidar todos más y mejor, sólo vamos a corresponsabilizarnos, especialmente los hombres, de los cuidados, como no se ha hecho hasta ahora, si reducimos el tiempo de jornada laboral".

La ministra ha evitado hablar sobre los efectos negativos y cómo afectaría a las empresas su medida intervencionista en el mercado laboral y de corte comunista. Tan solo se ha limitado a redoblar la apuesta de su excolega de partido, Iñigo Errejón, que apoyaba la reducción de la jornada laboral en 32 horas semanales y, también, sin reducción del sueldo del trabajador, porque, entre otras cosas, según el líder de Más País, ayudaría a mejorar la salud del planeta.

"Yo creo que esta es una idea absolutamente imprescindible", apuntaló, exponiendo que la jornada de ocho horas, que en España se instauró hace ya 102 años, "se pensó para una sociedad en la que los hombres trabajaban fuera de casa y las mujeres se ocupaban del hogar y los cuidados", pero "no lo podemos aceptar somo sostenible cuando trabajan los dos".

En definitiva, remató, "necesitamos que las mujeres y los hombres trabajen menos horas", y llamó a abrir el debate señalando que "deberíamos intentar ponerlo en la agenda pública, porque ya hay algunos estudios que os quería mencionar porque me parecen especialmente interesantes", manifestó Belarra en relación al estudio que pasó desapercibido en Reino Unido hace más de una década y que ella ahora ha encontrado.

Dicho informe de la NEF, una organización sin ánimo de lucro londinense fundada en 1986 y cuyo lema es La economía como si las personas y el planeta importaran, se extiende a lo largo de 40 páginas y no especifica cómo se un empresario va a pagar igual a un empleado que trabaje 20 horas menos a la semana, sin embargo, esta cuestión es algo que no importa a Belarra. "Trabajar menor horas con los mismos salarios, manteniendo la masa salarial", porque "no se trata de pauperizar aún más las condiciones materiales de vida de la gente de nuestro país".

Ione Belarra en su jornada laboral

Errejón sale a la carga

Después de esta declaración de Belarra, el líder de Más País ultraeco-izquierdista ha vuelto a insistir en su propuesta de reducción de jornada laboral poniendo como ejemplo el comentario de un participante del programa ‘First Dates’: "8 horas es una burrada y encima cobras una mierda", decía Ander, el candidato que buscaba pareja en televisión.

"8 horas es una burrada y encima cobras una mierda". El mejor resumen de nuestra propuesta de semana laboral de 4 días. Necesito clases de Ander para enrollarme menos y poder decir tanto en tan pocohttps://t.co/erkQwtLlxM — Íñigo Errejón (@ierrejon) July 24, 2021

"El mejor resumen de nuestra propuesta de semana laboral de 4 días. Necesito clases de Ander para enrollarme menos y poder decir tanto en tan poco", sentenciaba Errejón, lo que le valió de una avalancha de burlas de cientos de tuiteros.

Clases para vagos ofrecidas por vagos. Sois un cáncer. — Antonio Marín 🇪🇦 (@antoniomarind) July 24, 2021

Si lo tiene facilísimo! Abre su empresa se pone un salario de 5000€ (14 pagas por supuesto) y una jornada de 10 a 12:30 para poder conciliar y ya está!

Qué puede fallar? — Estanislao Figueras (@EstanislaoFigu3) July 24, 2021