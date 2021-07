El Gobierno lanza el anteproyecto de ley para crear empresas con 1 euro

El Gobierno lanzó este martes a audiencia pública el anteproyecto de ley Crea y Crece, de creación y crecimiento empresarial, que permitirá la constitución de una sociedad con un euro y de manera rápida y telemática, según han confirmado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de Nadia Calviño.

Esta iniciativa se enmarca en el Componente 13 de impulso a la pyme, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, con el que se pretende mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, facilitar la creación y el crecimiento de empresas, impulsar el emprendimiento innovador y la digitalización, atraer talento y capital y reducir incentivos a crear empresas en otros países.

La ley ha sido lanzada a audiencia pública con el objetivo de establecer un marco adecuado para facilitar la creación de nuevas empresas y reducir las trabas a las que se enfrentan esas empresas en su crecimiento, ya sean tras de origen regulatorio o financiero.

Según el Ejecutivo, este marco incrementará la competencia en beneficio de los consumidores y aumentará la productividad del tejido empresarial.

Para atajar de manera eficaz la morosidad se promoverá el uso de la factura electrónica entre empresas y autónomos y se incorporará incentivos para el cumplimiento de los plazos de pago efectivos, incluyéndose como requisito de acceso a las subvenciones.

Además, dentro de la iniciativa, se ampliará catálogo de actividades económicas exentas de licencia y se flexibilizan los mecanismos de financiación alternativa como el crowdfunding, entre otras medidas para potenciar instrumentos de financiación del crecimiento.

¿Cómo obtener financiación para empresas recién creadas?

