El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, analizando el IPC de noviembre publicado el miércoles | Efe

El vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, ha analizado en Es La Mañana de Federico las cifras de la EPA asegurando que "arrojan luces y sombras" porque los datos aún están muy por debajo del 2019. Por ello, ha animado a mirar a medio-largo plazo y poner el objetivo en "recuperar todo el empleo perdido durante más de un año por la pandemia".

Los fondos europeos son una oportunidad para impulsar la recuperación económica; sin embargo, noticias como el rescate a Plus Ultra no ayudan a generar confianza: "Esto no es positivo", ha comentado Fernández de Mesa en esRadio en referencia a este escándalo del Gobierno. Además, ha señalado que, aunque la llegada de los fondos es una buena noticia, "más importante aún son las reformas que se hagan". Puesto que, según el vicepresidente de la CEOE, "si se hacen reformas en la dirección contraria, el dinero no servirá para nada". Asimismo, ha animado a gestionar con transparencia, flexibilidad y cogobernanza estos fondos, y lanza un aviso: "Hay que modernizar nuestro sistema productivo".

El déficit público, un gran problema

Para la CEOE el déficit público que arrastra España es un gran problema y un bache en el camino hacia la recuperación económica. Fernández de Mesa ha reconocido que el déficit público es incluso más preocupante que los niveles de deuda pública, "hay que tomar medidas para reducirlo". Por eso destaca que "aumentar el gasto estructural con este déficit no es adecuado", así como tampoco cree que sea buena idea llevar a cabo una subida de impuestos que podría poner en peligro la recuperación económica del país.

La recuperación, a día de hoy, genera todavía muchas dudas. El vicepresidente de la CEOE ha recordado que el año pasado la economía española fue la economía desarrollada que más sufrió y "aún hay muchas dudas sobre cuando se va a producir una recuperación real". Además, ha lamentado que aún estamos muy lejos de los niveles de empleo previos a la pandemia.

Las políticas del Gobierno no atraen inversión

El viaje de Pedro Sánchez a EEUU ha finalizado sin noticia alguna sobre futuras inversiones que pudieran hacerse en nuestro país. Sobre este viaje, Fernández de Mesa considera que EEUU es un país muy importante, tanto para inversiones en España como para inversiones de España en el extranjero, pero hace una advertencia: "Si se anuncian subidas de impuestos, si hay inestabilidad regulatoria... Todo esto no gusta a los inversores".

Por último, respecto a la polémica sobre una hipotética subida del SMI, el vicepresidente de la CEOE ha señalado que "los aumentos de salario tienen que ir ligados a una mayor productividad y eso implica una mayor formación". Además, concluye que "lo más importante ahora mismo, junto con reducir el gasto y el déficit público, es crear empleo".