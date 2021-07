Sacyr impulsa su ebitda un 16% y aumenta un 4% su cifra de negocios

Sacyr aumentó el 16% su ebitda en el primer semestre de 2021, hasta alcanzar los 402 millones de euros, gracias a la buena evolución de sus negocios y al marcado foco concesional de la compañía. En este sentido, los activos concesionales, con riesgo de demanda limitado, aportaron el 82% de este ebitda, cinco puntos porcentuales más que en el mismo semestre de 2020. El flujo de caja operativo del grupo, por su parte, creció el 29%, hasta 282 millones de euros.

Este crecimiento se ha obtenido en un entorno desafiante por la crisis de la Covid-19. Entre enero y junio, la cifra de negocios creció el 4%, hasta los 2.164 millones de euros, y la rentabilidad —margen sobre ebitda— escaló hasta el 18,6%, significativamente por encima de la del mismo periodo del año pasado (16,7%).

El beneficio neto alcanzó los 40 millones de euros, frente a los 70 millones del primer semestre de 2020, debido a que el año pasado se contabilizaron los resultados extraordinarios por la venta de la autopista de Guadalmedina. Sin tener en cuenta este efecto, el resultado ha crecido un 233% —desde 12 millones a 40 millones—.

La cartera de ingresos futuros cerró el primer semestre en 45.091 millones de euros, el 15% más que a cierre de 2020, gracias a la incorporación de nuevos proyectos de construcción y concesionales. El 80% de esta cartera corresponde a los activos concesionales, que contienen un ebitda latente superior a 22.500 millones de euros para materializarse en el futuro.

Entre enero y junio, Sacyr obtuvo importantes contratos en sus mercados estratégicos. Es el caso de las autopistas A3 y A21 en Italia, la autopista RSC-287 en Rio Grande do Sul (Brasil), los dos primeros proyectos de construcción en Canadá o los cuatro nuevos contratos de carreteras en Florida y Texas (EEUU).

Reducción de la deuda neta con recurso

Sacyr ha marcado la reducción de la deuda neta con recurso como línea estratégica dentro de su Plan Estratégico 2021-2025. Durante el segundo trimestre del ejercicio, la compañía redujo el endeudamiento neto con recurso en 108 millones de euros para situarlo en 883 millones al cierre de junio. La generación de caja operativa de las actividades con recurso antes de inversiones ha sido de 63 millones de euros, un hito muy relevante para este objetivo en el semestre.

La compañía sigue trabajando en diferentes operaciones para continuar con la reducción de la deuda a lo largo del ejercicio. En el primer semestre, Sacyr ha utilizado dos novedosos instrumentos de financiación ligados a objetivos de sostenibilidad.

El primero es una financiación verde de hasta 160 millones de euros —120 millones ya cobrados y 40 millones a medida que los proyectos ya adjudicados entren en operación— realizada en Valoriza Servicios Medioambientales. Esta financiación está ligada de forma directa al logro de objetivos relacionados a la agenda sostenible y al cumplimiento de KPIs verdes.

El segundo instrumento novedoso es el primer bono social emitido en Latinoamérica ligado a un proyecto de infraestructuras. La emisión de bonos, por valor de 209 millones de dólares, refinanció la vía Montes de María (Colombia).

Principalmente asociada a los proyectos, la deuda neta del grupo se situó en 5.679 millones a cierre de junio.

Participación en Repsol

Durante el segundo semestre de 2021 vencerán parte de los derivados que Sacyr tiene contratados para cubrir su participación del 8% en Repsol. La compañía no renovará esos derivados, correspondientes a 75,4 millones de acciones. Esta operación no afectará a la cotización de Repsol al no pasar por mercado.

De esta manera, la participación en la energética pasará del 8% al 3% al final de año. Esta operación permitirá a Sacyr simplificar el balance del grupo y concentrar sus recursos en el plan estratégico y en su foco concesional.

Retribución al accionista

La retribución al accionista es uno de los puntos principales del Plan Estratégico hasta 2025. Este año, Sacyr ha pagado dos scrip dividend por un valor de 0,096 euros por acción, que representan una rentabilidad por dividendo del 4,6%, cumpliendo el objetivo y el compromiso adquiridos con el mercado

Evolución por áreas de negocio

Sacyr Concesiones obtuvo una cifra de negocios de 566 millones de euros (+1%). La mayoría de los activos tienen riesgo de demanda limitado y su remuneración se basa fundamentalmente en criterios de disponibilidad. El ebitda alcanzó los 212 millones de euros, el 26% más, gracias a la entrada en explotación de varios tramos de vías en cartera y proyectos como el Hospital de Tláhuac en México y la Universidad de Idaho en EEUU.

La cartera de ingresos futuros, que se sitúa en 35.992 millones de euros (+16%), incluye la adjudicación de la autopista A3 Nápoles-Salerno (Italia) y la RSC-287 en Brasil.

La cifra de negocios de Ingeniería e Infraestructuras alcanzó los 1.283 millones de euros, un 5% más que en el primer semestre de 2020. El ebitda creció el 8%, hasta 158 millones de euros, y el margen de ebitda alcanzó el 12,3%, frente al 11,9% del año pasado.

La cartera de esta división alcanzó los 6.421 millones de euros, un 14% más que en diciembre gracias al éxito cosechado por la compañía en las licitaciones a las que ha concurrido. Destacan los primeros proyectos adjudicados en Canadá, país que está dentro de la hoja de ruta marcada para el periodo 2021-2025, el incremento de la cartera en EEUU y Chile y varios proyectos de construcción y concesiones en Italia. La cartera es internacional en un 82% y garantiza 30 meses de actividad. El 50% corresponde a proyectos de Sacyr Concesiones.

La cifra de negocios de Servicios se contrajo un 1%, hasta los 494 millones de euros. El ebitda alcanzó los 44 millones de euros (+8%) y el margen de EBITDA se situó en el 9%, por encima del 8,3% del primer semestre de 2020.

La cartera de Servicios se situó en 2.678 millones de euros (+0,4%), con la incorporación de nuevos contratos.