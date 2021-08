El economista liberal Juanma López Zafra, nuevo fichaje de Ayuso

El profesor de estadística especializado en métodos cuantitativos, Juan Manuel López Zafra, se incorpora a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. El nuevo "fichaje" de Ayuso trabajará a las órdenes de Javier Fernández Lasquetty y Manuel Llamas, desempeñando una Dirección General de Política Económica.

López Zafra ha sido profesor titular de Estadística e Investigación en CUNEF desde 1998. Además, se especializa en big data desde hace más de diez años. También ha desempeñado actividad como empresario a través de la creación de Statpro 2000, una empresa de consultoría especializada en el análisis de datos.

En 2015, el nuevo directivo de la Administración autonómica madrileña publica en Ediciones Deusto el ensayo "Retorno al patrón oro", una obra en la que carga contra la deriva que ha seguido la política monetaria a nivel internacional desde el abandono de dicho sistema. Más recientemente, en 2019, saca al mercado "Alquimia", libro escrito al alimón con Ricardo A. Queralt en el que explica la creciente importancia de los datos en la economía moderna.

Estadística... y desregulación

Según ha podido saber Libre Mercado, el nuevo puesto que desempeñará López Zafra incluye atribuciones como la gestión del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid o la puesta en práctica de la agenda de desregulación que echó a andar en el primer bienio de gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con la puesta en marcha de medidas como la Línea Abierta contra la Hiperregulación o la tramitación de la Ley de Mercado Abierto.

López Zafra ha sido columnista de diversos medios de comunicación. En Libre Mercado ha publicado varias columnas de opinión, como esta reseña del libro "Un modelo realmente liberal", coordinado por nuestro colaborador Juan Ramón Rallo, o esta reflexión sobre el creciente poder delas grandes empresas tecnológicas. Sus aportaciones como intelectual se caracterizan por un firme compromiso con el libre mercado y una continua apuesta por la importancia de los datos como fuente de información socioeconómica.

En Twitter, tras la comunicación de su incorporación, López Zafra ha recibido numerosas felicitaciones de algunos de los más importantes exponentes del liberalismo en España. Además, ha compartido la siguiente reflexión sobre su decisión de incorporarse al gabinete que encabeza Ayuso: "soy liberal. Y no lo siento, más bien al contrario, estoy muy orgulloso de defender la que creo es la ideología que mejor defiende al individuo y la única que es capa de sacar el máximo provecho de cada uno de nosotros. Ahora, me centraré en mi nueva tarea tratando de lograr, con esfuerzo e ilusión, lo que siempre he defendido: el mayor valor añadido posible para quienes nos pagan el sueldo, que son los ciudadanos de la Comunidad de Madrid".