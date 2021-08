¿Recuperación económica? En junio desaparecen un 40,8% más de empresas que tras el confinamiento

El INE ha publicado esta semana el dato de creación y disolución de empresas correspondiente al mes de junio. En el apartado de creación la situación no es mala ya que respecto al mes de junio de hace un año, cuando buena parte del mes todavía España estaba sometida al encierro domiciliario y cierre forzoso de empresas, la creación de empresas ha crecido un 41,8%, un dato que no se veía en un mes de junio desde 2007. En total 9.554 nuevas empresas. Este dato no hace sino confirmar que durante este último año y con el regreso paulatino y tímido de la actividad la creación de empresas ha sido la salida escogida por muchos afectados por el desempleo para tratar de encontrar vías de ingresos.

Con el avance interanual de junio, la creación de empresas encadena cinco meses consecutivos de tasas positivas después de haber aumentado un 3,1% en febrero, un 61,8% en marzo, casi un 300% en abril y un 152,4% en mayo.

La cruz de la estadística está en la destrucción de empresas. Es un drama. Si el mes de junio del año pasado ya fue nefasto por efecto de los cierres forzosos de negocios por la declaración del estado de alarma y la ausencia de planes de choque de ayudas directas a esas empresas a las que el Gobierno obligaba a cerrar, que un año despúes sigamos viendo una fuerte destrucción de compañías no deja de confirmar que la recuperación que vende el Ejecutivo está lejos de tener el vigor y la velocidad de la que presumen.

De acuerdo con los datos del INE sólo en el mes de junio el número de sociedades mercantiles que se fueron por el desagüe y directamente fueron disueltas ascendió a 1.570, un 40,8% más que en el mismo mes de 2020. Es decir, que el ritmo de destrucción de empresas es casi el mismo que el de creación.

En tasa mensual (junio sobre mayo), la constitución de empresas bajó un 0,2%, mientras que las disoluciones empresariales disminuyeron un 8,7%. En ambos aspectos, la mayor parte de sociedades mercantiles estaban dedicadas al comercio, con un 20,2% de las empresas creadas y un 20,9% de las disueltas.

Para la constitución de las 9.554 empresas creadas en junio se suscribieron 472,5 millones de euros, un 20,2% más que en el mismo mes de 2020, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 49.458 euros, bajó un 15,3% en tasa interanual.

De las 1.570 empresas que cerraron el pasado mes de junio, el 78,3% lo hicieron voluntariamente, el 5,4% por fusión con otras sociedades y el 16,3% restante por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital se incrementó un 26% en el sexto mes del año en tasa interanual, hasta las 2.439 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones rozó los 1.772 millones de euros, cifra un 66,8% superior a la de junio de 2020, mientras que el capital medio fue de 726.513 euros, un 32,3% más en tasa interanual.

Madrid y Cataluña lideran la creación de empresas

Las comunidades autónomas con mayor número de sociedades mercantiles creadas en junio fueron Madrid (2.315), Cataluña (1.857) y Andalucía (1.674), mientras que las que menos sociedades constituyeron fueron La Rioja (39), Cantabria (75) y Navarra (82).

Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las que presentaron un mayor número en mayo fueron Madrid (483), Andalucía (272) y Cataluña (125). Por el contrario, las regiones donde desaparecieron menos empresas fueron Navarra (2), La Rioja (9) y Cantabria (19).

En junio la creación de empresas aumentó en tasa anual en todas las comunidades salvo en Extremadura, donde bajó un 18,1%. Los mayores ascensos correspondieron a Navarra (+74,5%), Canarias (+67,7%), Aragón (+63,7%) y Castilla-La Mancha (+60,4%), mientras que los menores se registraron en País Vasco (+17,5%) y Cantabria (+23%).

En cuanto a las sociedades disueltas, solo las regiones de Navarra (-50%), Comunidad Valenciana (-2,7%) y Aragón (-2,3%) presentaron descensos interanuales en el mes de junio. En el resto de comunidades aumentaron las disoluciones empresariales, especialmente en Castilla-La Mancha (+141,2%), La Rioja (+125%) y Murcia (+81,3%).