El PP cree que el Gobierno quiere "recaudar más impuestos" ante su inacción por la subida de la luz

El portavoz de Energía del PP en el Congreso de los Diputados, Juan Diego Requena, ha asegurado que detrás de la inacción del Gobierno para adoptar medidas de calado para hacer frente a la actual subida en el precio de la luz están "las ganas de recaudar vía impuestos".

En declaraciones a Capital Radio, Requena consideró que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se "pone de perfil" ante el problema, ya que medidas como la suspensión temporal del impuesto del 7% sobre la generación y la bajada del IVA del 21% al 10% en el recibo eléctrico hasta final de año van a tener "un impacto neutro o positivo" en la recaudación del Estado. "Son puro trilerismo político", añadió.

En este sentido, estimó que el impacto de 1.000 millones de euros por la rebaja del IVA se anula en parte por el aumento del consumo de energía, mientras que se va a duplicar la recaudación por los derechos de CO2 con respecto al año pasado, con unos 2.200 millones de euros.

Además, acusó a Ribera de no querer tomar las medidas adecuadas para abordar la reforma del sistema eléctrico y aplazarlas, como se recoge en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobó el Gobierno, durante 12 meses.

Igualmente, aseguró que la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico es "incompetente o no sabe de qué está hablando" en materia de energía, ya que no fue capaz de aventurar cuando en enero se registraron los primeros picos en el precio de la electricidad en plena ola de frío por Filomena que el problema no era coyuntural, sino "estructural".

Por otra parte, Requena defendió la reforma eléctrica del Gobierno del PP de Mariano Rajoy, ya que tuvo que abordar la herencia de un sistema eléctrico "quebrado", con 27.000 millones de euros de déficit, y "había que tomar medidas".

"Los precios se mantuvieron, salvo alguna excepción circunstancial, y cuando dejamos el Gobierno, lo dejamos con superávit anual en el sistema eléctrico. Pero estamos volviendo a unas circunstancias que no son las adecuadas y en la que la subida de los precios de la electricidad no son coyunturales, sino que son estructurales", añadió al respecto.

Pacto nacional

Asimismo, Requena señaló que el PP defiende la necesidad de "hacer un Pacto Nacional por la Energía", pero desde "criterios técnicos, con mesura y conocimiento absoluto", ya que "cuando la ideología entra a formar parte, se producen distorsiones", dijo.

Así, consideró que el Gobierno sacó adelante una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que no es "una buena ley", ya que contó con más de 700 enmiendas del resto de partidos y "apenas se quiso escuchar al resto de miembros del Congreso". "Salió así una ley con falta de consenso y a imagen y semejanza de los grupos del Gobierno", aseguró.