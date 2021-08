DOSIS: la vacuna del marketing en el sector Salud y LifeStyle

2020 fue un año de reflexión continua en el que las prioridades de la población en su conjunto cambiaron. Términos como «coronavirus», «cepa» o «salud mental» aumentaron en el número de búsquedas según los datos revelados por Google, creando así un nuevo entorno preocupado por cuestiones más serias como la salud, tanto física como mental. De hecho, la brecha que existía entre estos dos apartados se extinguió casi por completo, al impulsar la importancia de la mente en la salud de los ciudadanos.

Como era de esperar, las marcas, cumpliendo su función de ser el reflejo de la sociedad, empezaron a ser conscientes de esta necesidad cada vez más demandada y se hicieron eco de los problemas actuales que surgieron a causa de la crisis sanitaria. Las campañas empezaron a mostrar sentimientos ligados a la empatía y la conciencia social, mientras los sectores que pertenecían a un segundo plano pasaron a formar parte del foco de atención de todos los ciudadanos.

De esta forma, el sector de la salud y la industria farmacéutica penetró en la era digital a través del e-commerce y la llegada del eHealth. Ambos escenarios han contribuido a crear un universo paralelo que impulsa la industria de la salud en su conjunto hacia una aceleración de tendencias digitales que abogan por el individuo y su cuidado personal. Tendencias con las que hemos empezado a convivir y que han provocado el crecimiento de una cultura global de lifestyle que nadie se quiere perder.

Bajo este contexto llega DOSIS, un encuentro híbrido ideado por MarketingDirecto.com donde Salud, Lifestyle y Marketing unen sinergias para mostrar la cara más profunda de la realidad publicitaria y social que vivimos. El objetivo es comprender cómo la industria farmacéutica y el sector salud han cambiado su estrategia y han conseguido adaptarse rápidamente a las necesidades del consumidor con ayuda de herramientas marketeras.

DOSIS acogerá diferentes temáticas que giran alrededor de la salud física y mental, la alimentación o la imagen, entre otras tendencias que ya forman parte de nosotros como consumidores. Todas ellas llegarán de la mano de los distintos stakeholders del sector, que analizarán los cambios a los que se enfrentan en este periodo pandémico. Además, tratarán de dar respuesta a los nuevos retos y necesidades de los pacientes mientras demuestran que el marketing y la publicidad también tienen cabida en este escenario.

Pablo Ferreiro, docente e investigador de MaCam; Máximo Gómez Pardo, Director Surgical Vision – Spain, Italy & Portugal de Johnson and Johnson; o Alfonso Fernández, Iberian CMO & Digital Transformation de Samsung España, Elena García, directora de Posgrado e Investigación Centro Universitario San Rafael, Juan Graña, CEO de Neurologyca, Pablo Ferreiros, Docencia e Investigación en MACOM, Universidad Politécnica de Valencia, Sara Riballo, Marketing and Communications Manager en FOREO, Marina Tocón, CBS Iberia Communication Manager Danone Specialized Nutrition, Marina Loras Laguía, Senior Brand Manager Danone Specialized Nutrition, y Anna Serrano, Directora de Elogia Pharma son algunos de nuestros ponentes confirmados, quienes se encargaran de abrir un debate ligado al marketing como herramienta clave en la industria farmacéutica y de la salud. Aunque nada de esto sería posible si no fuera por nuestro patrocinador diamante (Teads); nuestro patrocinador plata (The Trade Desk); nuestros colaboradores (Distrito Agencia, Flat 101, Lush y DietBox), y nuestros medios y asociaciones (LatinSpots y La Neurona)

Por tanto, para no perderte la oportunidad de estar a la vanguardia de las novedades que presentan en conjunto la industria farmacéutica y publicitaria, reserva la fecha del 28 de septiembre de 2021. A las 9:00 a.m. comenzará lo que pretende ser un encuentro épico, acogedor de las demandas más actuales de la población en cuanto a salud se refiere. La oportunidad para que los profesionales del marketing demuestren una vez más su valía y cómo sus ideas van más allá del producto o servicio ofertado.

Si tú también quieres formar parte de esta revolución publicitaria, que sin duda dará de qué hablar en el sector, no te olvides de registrarte aquí. Para conocer todas las novedades de DOSIS, haz clic aquí. ¡Te estamos esperando!