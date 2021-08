El juez del caso Plus Ultra estudia hipotecar los tres aviones de la aerolínea chavista

El juzgado que desbloqueó las ayudas otorgadas a Plus Ultra, estudia ahora la posibilidad de hipotecar los tres aviones con los que cuenta la aerolínea de capital chavista. Se trata de una diligencia solicitada por el PP, preocupado por que no se produzca un daño patrimonial al Estado. El magistrado Antonio Serrano-Arnal, el instructor del caso Delcygate y que está sustituyendo a la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, quiere recabar la opinión de la compañía y del resto de partes implicadas en la causa, como la Fiscalía o la Abogacía General del Estado, antes de decidir sobre la diliegencia del PP.

Así lo cuenta este martes Vozpopuli, quien añade que no es la primera vez que el juzgado consulta a las partes antes de tomar decisiones de calado. Collazos también lo hizo ante sde suspender la entrega de 34 millones del total de 53 que el Gobierno concedió a la aerolínea en marzo. Por su parte, el PP defiende que los fondos destinados a la aerolínea y que debían estar destinados a empresas estratégicas supone un riesgo de menoscabo patrimonial importante, en tanto que Plus Ultra no sólo no sería estratégica al cubrir sólo el 0,03% de los vuelos en España y, en el momento en que se concedió la ayuda gracias a informes favorables de la SEPI sólo tenía un avión. Ahora cuenta con tres para volar a Venezuela, Ecuador, Perú y China.

La empresa entregó un peritaje a los juzgado de Plaza de Castilla para pedir que se desbloqueara la ayuda en el que se reflejaba la necesidad del dinero para responder ante los acreedores. Además, advirtió de que si no recibía el dinero del rescate no podría cumplir con lo pactado con el Gobierno. En caso de quiebra insistía en no poder cumplir con el plan de viabilidad y llegó incluso a suplicar que no les bloqueara la entrega.

Desbloqueo de la ayuda

El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha desbloqueado la entrega de 34 millones que la aerolínea Plus Ultra tenía que recibir tras haber sido rescatada por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI pero que había sido bloqueada por las dudas de que no lo pudiera devolver. El juez no espera así a saber el veredicto del peritaje independiente acordado. Y tomaba esta decisión atendiendo las alegaciones de Plus Ultra y el escrito de la Fiscalía de Madrid, que pedían levantar el bloqueo al no apreciar delito y para evitar la quiebra.

La juez había anulado la ayuda dentro de la investigación por el presunto fraude en la concesión de esta ayuda.