Las empresas sujetas a ERTE o ERE obtienen más financiación que las demás

Las empresas que durante la pandemia adoptaron ERTE (expedientes de regulación de empleo temporal) o ERE (expedientes de regulación de empleo) solicitaron financiación en mayor medida en los últimos meses, según recoge el Consejo General de Economistas en su Informe sobre el impacto económico de la covid-19 sobre la pyme en España.

Así, el 55,9% de las pymes solicitó financiación, mientras que el 3,3% declara no haber solicitado financiación por falta de necesidad; el 40,3%, por obtener autofinanciación, y el 0,5%, por considerar que no le sería concedida. Por su parte, el 62,0% de las empresas acogidas a un ERTE o ERE solicitó financiación, frente al 50,8% de las empresas que no presentaron ERTE o ERE.

El informe también considera el acceso a la financiación en función del tamaño de la empresa o de la antigüedad, entre otras cosas.

Por ejemplo, en cuanto al tamaño existen diferencias significativas en el porcentaje de empresas que han solicitado financiación, con un 66,7% de las empresas medianas frente a un 47,6% de las microempresas.

En lo que respecta a la antigüedad, aquellas empresas con 10 años o menos de actividad realizaron un mayor número de solicitudes de financiación, y el 58,5% de las empresas más recientes jóvenes solicitó un crédito frente al 55,6% de las más longevas.

Finalmente, se observa que solo un 1,1% de las empresas consultadas declara no haber recibido financiación por parte de la entidad de crédito o no haber aceptado sus condiciones. Entre aquellas que sí han solicitado financiación, el 1,3% de las pymes que han intentado acceder a líneas de financiación tienen la solicitud en trámite, mientras que el resto de las solicitudes de financiación han sido aceptadas por las entidades de crédito en las mismas condiciones que en años anteriores —80,6% de las empresas que solicitaron financiación— o en peores condiciones —el 16,9% de esas empresas—.

Alternativas para obtener financiación

El análisis sobre el acceso a la financiación bancaria se completa con la discusión sobre las condiciones de la financiación: coste y volumen de la línea de financiación, comisiones y gastos, garantías y avales que deben aportarse y plazo de devolución de los recursos.

