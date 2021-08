La sostenibilidad y la innovación, valores arraigados en las empresas familiares

Una empresa familiar lleva en su ‘adn’ un objetivo de permanencia, pasar de generación en generación manteniendo la filosofía fundacional a la vez que se incorporan las innovaciones necesarias para adaptarse a cada tiempo. Por este motivo, la sostenibilidad, o la preocupación por la ‘herencia’ que se va a dejar a los sucesores, está tan asimilada en las empresas familiares.

Banca March, que preside Juan March de la Lastra, es una entidad con una trayectoria de más de 90 años y de propiedad totalmente familiar. Al igual que en muchas otras empresas familiares, el valor de la sostenibilidad y visión a largo plazo está muy arraigado, así como el dela innovación y la búsqueda constante de soluciones financieras que aporten valor y un crecimiento conjunto para clientes, profesionales y accionistas.

Fruto de ese espíritu de innovación y búsqueda de oportunidades de inversión y crecimiento, en un mundo en plena transformación, es la iniciativa Next Generation. Esta propuesta de Banca March se basa en una nueva forma de invertir de forma responsable, buscando la rentabilidad en las megatendencias que están transformando el mundo, como la tecnología, la demografía y estilo de vida, y la sostenibilidad y conservación del medio ambiente.

Compromiso con la sostenibilidad

La entidad que tiene al frente a Juan March de la Lastra, representante de la cuarta generación de la familia en la propiedad y dirección del grupo Banca March, conoce muy bien la filosofía y necesidades de las empresas familiares y familias empresarias.

En el marco de Next Generation, Banca March ha formalizado una alianza con la Fundación Instituto de Empresa, a través del IE Center for Families in Business, para poner en valor las estrategias de sostenibilidad de las empresas familiares españolas. A través de las historias ytestimonios de empresas como Actiu, Calvo, Grupo Enhol y González Byass, se muestra cómo el concepto de sostenibilidad aparece en las empresas familiares desde el momento de su creación, con el afán de sus fundadores por comprometerse con el entorno y sus gentes para dejar un legado a las generaciones venideras.

La sostenibilidad se convierte así en una forma de vida y de entender las relaciones con los grupos de interés, y uniendo este concepto al de innovación y adaptación a los nuevos tiempos se aprovechan las sinergias para buscar una rentabilidad que no está reñida con el crecimiento sostenible.

Cercanía a las empresas familiares

Además de esta iniciativa para difundir valores de sostenibilidad en las empresas familiares, Banca March continúa muy próxima a este tipo de empresas, que son en gran medida las impulsoras de la economía nacional y del empleo: alrededor del 90% de las empresas son de tipo familiar, con un porcentaje de empleo que está por encima del 60% de la población ocupada en España.

Banca March, además de la participación del propio presidente Juan March de la Lastra en órganos directivos de asociaciones de empresas familiares, firma de forma habitual convenios con organizaciones de empresas familiares para facilitar su impulso y desarrollo. También cabe destacar la adhesión a iniciativas como #DamosLaCara, movimiento que busca poner en valor el compromiso y la importancia de las empresas familiares a la hora de revertir la actual situación y reactivar la economía en España.