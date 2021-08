Lorenzo Amor: "El precio de la luz es un escándalo y el Gobierno está desbordado"

El presidente de ATA (Federación Nacional de Autónomos), Lorenzo Amor, ha criticado en Es la Mañana de Federico la intención del Gobierno de subir el Salario Mínimo Interprofesional más allá de los 950€ actuales en 14 pagas. Amor ha asegurado que ellos no han cambiado de opinión, a diferencia de una parte del Ejecutivo que hace unos meses defendía no subirlo: "Subir el SMI no es lo mismo para todas las CCAA, ni afecta a todos los sectores por igual, de hecho, subirlo puede dañar el empleo y su recuperación". Una advertencia que lanzan al Gobierno desde la patronal.

A pesar de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado tanto a la patronal como a los sindicatos para fijar un acuerdo al respecto, la facultad para establecer el SMI le corresponde al Gobierno tras consultar al resto de actores implicados. Ya en junio, cuando parte del Gobierno se mostró partidario a subirlo, las voces críticas de la patronal advirtieron de que "no tenemos una recuperación importante del empleo y creemos que hasta ver cómo avanza la pandemia no toca subirlo". De hecho, Amor ha destacado que el SMI "ha subido más del 31% en los últimos tres años y eso no ha hecho que se recupere actividad económica".

La recuperación, en peligro

Subir el SMI, tal y como propone el Gobierno, puede poner en peligro la recuperación del empleo. Familias y pensionistas que tienen trabajadores del hogar o cuidadores en sus casas "se ven afectados" y muchos no podrían hacer frente a nuevas subidas. "Mucha gente no va a poder pagar" a estos trabajadores en torno a 1.500€, teniendo en cuenta el SMI marcado, su distribución en pagas y los incrementos que se producen posteriormente. Por ello, desde ATA destacan que, sin duda, "lo que nos preocupa es recuperar empresas, autónomos, el empleo y seguir impulsando la recuperación económica" en nuestro país.

Sin noticia alguna de la apertura de convocatorias para los primeros nueve mil millones de euros que ya han llegado a España como consecuencia de la entrega de los fondos europeos, Lorenzo Amor ha desvelado que "1.200.000 autónomos no llegan actualmente al SMI", un hecho que se ha visto acentuado con las restricciones por la pandemia, por lo que esta cifra ha aumentado en los últimos meses. A pesar de ello, confía en que los fondos ayuden al crecimiento y a "buscar un modelo productivo que genero empleo en el futuro".

El precio de la luz

La subida del precio de la luz sigue preocupando notablemente a los ciudadanos y, a pesar de ello, no llegan soluciones por parte del Gobierno. "No hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones y la primera de ellas es evitar que se cobren suplementos más allá del propio consumo" de las familias, de los autónomos y también de las empresas.

No obstante, el presidente de ATA ha explicado que "el problema que tiene el autónomo es que paga la luz por partida doble, y a veces uno llega a plantearse con este sistema tarifario incluso no poner ni siquiera el aire acondicionado en tu negocio". Una situación dramática que está llevando al límite a muchos ciudadanos: "El precio de la luz es un escándalo y el gobierno está desbordado".