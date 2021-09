El Ayuntamiento de Batres no está sufriendo ninguna subida en el recibo eléctrico. El alcalde de este municipio madrileño, Víctor Manuel López, ha copado los titulares de la prensa esta semana por declararse en rebeldía en el pago de la factura de la luz, aunque lo cierto es que a su ayuntamiento no le afecta en absoluto la subida histórica de la electricidad.

La verdadera situación de Batres la ha destapado Iberdrola, que se ha visto arrastrada al foco de la polémica por ser la compañía con la que este pueblo madrileño tiene suscrito su contrato de luz. Resulta que el Ayuntamiento de Víctor Manuel López goza de una especie de tarifa plana eléctrica que no se ve afectada por los vaivenes del mercado mayorista y por la que el consistorio paga el megavatio consumido a un precio fijado con anterioridad. Víctor Manuel López pertenece al partido "independiente" y "sin ideología" Agrupación de Batres, que tiene a varios miembros de Podemos en sus filas.

El alcalde de Batres

Desde Iberdrola no dan crédito a la excusa que ha puesto el alcalde de Batres para no abonarles el recibo de la luz, un recibo que no está suponiendo ningún sobrecoste para el ayuntamiento. La compañía se muestra "sorprendida por el caso Batres" porque "su tarifa eléctrica no está sujeta a la volatilidad diaria y su precio es tres veces menor que el que cotiza el mercado hoy", señala Iberdrola en un comunicado remitido a los medios.

La compañía explica que el Ayuntamiento de Batres tiene contratado el suministro eléctrico "bajo las condiciones de un acuerdo marco firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en virtud del cual el precio es fijo no sujeto a la volatilidad diaria del mercado mayorista de electricidad". Las condiciones de este acuerdo marco permiten mantener como referencia un precio de electricidad mensual que es, "al menos, 3 veces menor que el precio al que cotiza hoy el mercado de electricidad" calcula Iberdrola.

El precio de la electricidad ha alcanzado este jueves el récord de 140,23 euros por megavatio (MWh). Con estos precios récord, la demonización de las eléctricas y la demagogia política no tienen parangón. También vemos que brilla por su ausencia el conocimiento de los gobernantes sobre el funcionamiento del mercado eléctrico.

El alcalde se disculpa, pero no quiere pagar

En Libre Mercado nos hemos puesto en contacto con Víctor Manuel López para conocer su versión y el regidor reconoce la veracidad de la información de Iberdrola y asegura que desconocía el tipo de contrato eléctrico que tenía su consistorio. "Es cierto. Ese contrato lo firmó el anterior alcalde. Yo llegué a la alcaldía el pasado mes de octubre y no se me había informado de que la subida de la luz no nos afecta a nosotros. Quiero disculparme" declara.

Lo que debería saber López es algo tan básico como que el encarecimiento de la electricidad solo afecta a los consumidores que cuentan con una tarifa del mercado regulado, que es donde se negocia el precio de la electricidad a diario. Sin embargo, los consumidores que están en el mercado libre, y cuyas tarifas planas fijó su compañía eléctrica en 2020, están blindados de las subidas siempre y cuando no caduquen los contratos.

A pesar de que López no ha tenido tiempo desde octubre a averiguar qué contrato de luz abonaba Batres, no dudó en decidir dejar de pagar la luz y cargar contra las eléctricas. "La situación actual de permanente abuso por parte de las compañías eléctricas está produciendo un perjuicio insólito en todas las economías domésticas, en los costos empresariales y en el gasto de todas las administraciones para el suministro energético de instalaciones y alumbrado público", señaló el pasado 31 de agosto, cuando decidió que "este alcalde va a suspender los pagos a las compañías eléctricas que suministran energía al ayuntamiento de Batres". Es más, a día de hoy, se sigue negando a pagar la luz "porque la subida sí afecta a mis vecinos".

Según Iberdrola, el Ayuntamiento de Batres mantiene una deuda con la compañía eléctrica de años anteriores —con un saldo actual de 50.000 euros— "sin que por ello se haya visto interrumpido su servicio de luz".