Los libros de economía que leeremos este otoño (y el porqué)

Hasta hace unos años, sabías que terminaba el verano cuando empezaban a aparecer en la tele los anuncios de coleccionables. Casas de muñecas, batallas de la Segunda Guerra Mundial, cursos de inglés o maquetas de aviones... cualquier nuevo hobby a tu alcance para las largas tardes del otoño-invierno que ya llegaba. Con internet casi todo ha cambiado. La publicidad y los fascículos. Que sí, que sigue habiendo de los de toda la vida, pero tienen que competir con los tutoriales de Youtube.

Aunque hay buenas costumbres que se mantienen. Y una de ellas es la esperadísima ración de ensayos con las que las editoriales saludan el inicio de la nueva temporada. Será porque tenemos el cerebro descansado tras las vacaciones, porque se prepara la campaña navideña, porque es el momento de los buenos propósitos y del "voy a profundizar en..." o simplemente porque parece que el nuevo curso invita a ello. Pero en septiembre los libros sesudos como que llaman más la atención.

Este año, en Libre Mercado hemos preparado un decálogo de títulos de Economía que no nos queremos perder (y nos quedamos cortos, en las newsletter recibidas en las últimas semanas había para hacer otra lista al menos igual de larga). Autores clasiquísimos y otros que no habíamos escuchado nunca. Temas de los que ya hemos leído mucho y enfoques totalmente nuevos. Grandes sellos y pequeñas editoriales. Hay un poco de todo. Son nuestros deberes para este primer cuatrimestre del curso 2021-22. De aquí a cuatro meses, cuando terminen las Navidades, habrá que ver si hemos cumplido con nuestro propósito. Que también somos conscientes de que el primer fascículo de la colección es el más fácil de comprar... y muchas veces, también el último que adquiríamos.

- Nota: la lista está organizada siguiendo el orden de publicación (hemos dejado para los últimos puestos dos títulos ya publicados en los últimos meses, pero que por su interés merecen estar en la lista).

- El último trago. La verdadera historia de la Ley Seca, de Daniel Okrent (Ático de los Libros) (1 de septiembre)

Tres razones por las que lo leeremos: (1) Aquí lo primero es el tema, la Ley Seca, que siempre nos ha interesado (será por las películas de gangsters) y ese absurdo de una enmienda constitucional en la que nadie creía pero todos decían que apoyaban para no parecer poco comprometidos con los valores tradicionales. Una norma tonta y sobre un tema menor que estuvo a punto de llevarse un país por delante. (2) Porque no sabíamos que "el barco que llevó al puritano inglés John Winthrop al Nuevo Mundo en 1630 tenía en su bodega más de treinta y siete mil litros de vino, y llevaba tres veces más cerveza que agua". ¿"Una ciudad sobre una colina"? Sí, pero una colina con viñedos. (3) Porque Ático de los Libros nunca nos ha fallado.

- Abierto: la historia del progreso humano, de Johan Norberg (Deusto) (15 de septiembre)

Tres razones por las que lo leeremos: (1) Porque nos gusta el optimismo de Norberg, ese mensaje tan contracultural en nuestra época de que vivimos en el mejor de los mundos conocidos, al menos desde un punto de vista económico y material. (2) Porque lo ha traducido nuestro compañero Diego Sánchez de la Cruz, que tiene un ojo buenísimo para seleccionar los títulos que trabaja. (3) Porque en un mundo de estados cada vez más entrometidos en nuestras vidas, también nosotros pensamos que la apertura comercial y económica puede ser uno de los factores que socaven desde abajo el poder de esos políticos que nos dicen que nos protegeran para protegerse ellos.

- El apagón. Cómo el coronavirus sacudió la economía mundial, de Adam Tooze (Crítica) (22 de septiembre

Tres razones por las que lo leeremos: (1) Porque es el primer libro sobre la actual crisis por parte de un autor de primera fila. Que sí, que es verdad que suena un poco precipitado, pero estos análisis de urgencia, aunque suelen sufrir desgaste con el paso del tiempo, también sirven como referencia para recordar los debates que dominaron las crisis mientras éstas se desarrollaban. (2) Porque hay que saber lo que dice el enemigo (intelectual). Porque nos tememos que nos van a querer vender las mismas motos de siempre, pero con el ropaje de una salida de una crisis que "ha sido única". Para saber al menos cuáles son las ofertas de los timadores antes de que nos las hagan (aunque no nos las venderán, nos las impondrán). (3) Porque nos gusta los ensayos, pero también la ficción. Y cuando Tooza dice que vivimos en un mundo "dirigido por los mercados" y en el que los gobiernos están con las manos atadas, impotentes ante el poder de las grandes corporaciones; queremos saber cuál es ese mundo, a ver si un día hay suerte y podemos viajar allí.

- Desastre. Historia y política de las catástrofes, de Niall Ferguson (Debate) (23 de septiembre)

Tres razones por las que lo leeremos: (1) En realidad, aquí podríamos dar una sola razón: porque es Ferguson y nos interesa todo lo que hace. Ni el tema nos motiva mucho, ni tenemos ganas de mirar atrás. Pero nos ha sorprendido tantas veces con asuntos que parecían poco atractivos, que le tenemos que dar ese voto de confianza. (2) Porque habla de "atrofiados sistemas de gobernanza" y nosotros también pensamos que en ese aspecto estamos a punto de alcanzar un punto de no retorno. (3) Porque Fraser Nelson dijo en The Spectator que estamos ante una "obra de deslumbrante alcance y rigor" y es uno de nuestros críticos de cabecera hablando de uno de nuestros autores de cabecera.

- Lo que debemos saber sobre la inflación, de Henry Hazlitt (Unión Editorial) (Nos dicen en la editorial que estará disponible en las próximas semanas, en cualquier caso antes de que termine septiembre).

Tres razones por las que lo leeremos: (1) Porque Hazlitt es uno de los más grandes y este título no estaba disponible en España hasta ahora (al menos que nosotros sepamos). (2) Porque es el tema de moda y porque aunque nos digan que ahora las circunstancias son diferentes, estamos seguros de que lo que empuja a los gobiernos a imprimir para reducir sus deudas no ha cambiado tanto desde la época en que fue escrito este libro. (3) Porque necesitamos frases brillantes y argumentos sencillos para las tertulias de los próximos meses y Hazlitt siempre ha sido un maestro precisamente en eso.

- Crisis y Leviatán. Los episodios clave en la expansión del Estado en Estados Unidos, Robert Higgs (Deusto) (13 de octubre)

Tres razones por las que lo leeremos: (1) Porque Higgs es uno de los escritores estrella del libertiarianismo norteamericano del siglo XXI, provocador, peleón, incorrectísimo y cañero. Porque hasta hace 4-5 años era ciencia-ficción pensar que a un autor así le fuera a editar en español uno de los grandes sellos de nuestro país. (2) Porque tenemos todos los títulos de la colección de "Economía y Política" que lleva publicando desde hace un lustro Deusto junto con el Juan de Mariana y Value School. Porque queremos completar la balda de la biblioteca y porque hasta ahora todos han dado en el clavo. (3) Porque nos apasionan la historia norteamericana, los escritos de los padres fundadores y todas las trabas que pusieron para impedir el crecimiento del Leviatán. Y porque siempre hemos dicho que la evolución de los EEUU es el ejemplo más claro de cómo todos los controles constitucionales son inútiles si no hay una ciudadanía vigilante ante la tentación expansiva de la política.

- El camino. Acelera tu viaje hacia la libertad financiera, de Peter Mallouk y Tony Robbins (Deusto) (20 de octubre)

Tres razones por las que lo leeremos: (1) Porque Robbins nos genera tanto rechazo como atracción. Tiene una pinta de vendemotos cutre que no puede con ella. Pero luego el tipo destila sensatez en todo lo que le hemos leído (bueno, un poco menos cuando se escoge el formato gurú de autoayuda; pero suele ser sólo en los prólogos y los epílogos). (2) Porque los mejores inversores son los que tienen los oídos bien abiertos y están dispuestos a aprender de todo y de todos. Y porque los consejos de Dinero: domina el juego nos siguen pareciendo buenísimos, de lo mejor que hemos leído para ahorradores noveles. (3) Porque queremos saber si el tal Mallouk, que nos dice la editorial que ha sido nombrado "mejor asesor financiero de Estados Unidos durante tres años seguidos" (por qué y por quién, nos preguntamos) se merece tantos elogios.

- Ruido: un fallo en el juicio humano, de Daniel Kahneman, Olivier Sibony y Cass R. Sunstein (Debate) (7 de diciembre)

Tres razones por las que lo leeremos: (1) Porque nos encanta Kahneman, el (no) economista del que más economía hemos aprendido (junto a su amigo Taleb) en las últimas dos décadas. (2) Porque queremos seguir yendo de listos en las cenas con nuestros amigos y poner cara de "dejad que os lo explique, es que el cerebro funciona de forma muy rara, el otro día leía sobre un experimento en el que...". (3) Porque no saldremos más inteligentes tras leerlo, pero creeremos que sí. Y un poco de autoestima nunca viene mal.

- Los inversores en valor. Lecciones de los mejores gestores de fondos del mundo, de Ronald W. Chan (Valor Editions) (Ya a la venta)

Tres razones por las que lo leeremos: (1) Porque nos presenta a los grandes pero no a los de siempre. Porque Buffett, Lynch o Graham están muy bien, pero queremos aprender de otros value que no han estado toda la vida en primera línea de los medios y las editoriales. (2) Porque nos gusta ver cómo las grandes gestoras value españolas compiten también en iniciativas de educación financiera, en este caso con una edición patrocinada por AzValor. (3) Porque tenemos muchas curiosidad por esos capítulos 7 y 8, con la visión de un extranjero de las vidas y las trayectorias de Paramés, Guzmán y Bernad.

- La anarquía. La Compañía de las Indias Orientales y el expolio de la India, de William Dalrymple (Desperta Ferro) (Ya a la venta)

Tres razones por las que lo leeremos: (1) Porque ahora que se habla tanto de intervenciones en el extranjero, de las buenas y de las malas, seguro que la historia puede ofrecernos algunas pistas para interpretar lo que vemos en el telediario. (2) Porque le han dado tantos premios que nos sentiríamos mal si no le echásemos un vistazo. Y porque Desperta Ferro es nuestra editorial de historia militar y política favorita. (3) Porque no vamos a mirar la fecha de la primera edición, que tiene ya unos meses, y vamos a hacer como que lo consideramos una novedad de otoño.