Cómo el comunismo destroza el medio ambiente: las cifras del desastre alemán de la RDA

Los autoproclamados "activistas por el clima" afirman que el capitalismo es el culpable del cambio climático y la destrucción del medio ambiente. Cada vez que alguien les pide soluciones, prescriben más regulación y menos libre mercado. Pero la experiencia histórica arroja serias dudas sobre estas supuestas soluciones.

Ya en el año 1968, la Alemania comunista incluyó la protección del medio ambiente en su constitución, fijando dicha meta como un objetivo de Estado. Cuatro años después, en 1972, la RDA estableció su propio Ministerio de Medio Ambiente, algo que la Alemania federal, capitalista y democrática, no haría hasta quince años más tarde.

La propaganda de la RDA afirmaba constantemente que el capitalismo era el culpable de la destrucción del medio ambiente y defendía que solamente el socialismo, con su modelo de economía planificada y el consecuente dirigismo por parte del estado, podría garantizar un medio ambiente limpio y bien conservado.

Pero, ¿cómo eran las cosas en realidad? En 1990, la fundación federal creada en el país teutón para evaluar todo lo ocurrido en la RDA publicó un demoledor estudio en el que, haciendo balance sobre esta cuestión, se afirmaba lo siguiente:

"Los problemas ecológicos en la mitad Este del país son devastadores. La población de la antigua RDA lidia con problemas de contaminación ambiental casi en todas partes. Particularmente grave es la polución del aire causada por el dióxido de azufre y el dióxido de carbono, creado por la quema de lignito. El lignito es la mayor fuente de energía en la RDA, pero las centrales eléctricas están desactualizadas y no hay equipos de desulfuración. De hecho, la contaminación es tan severa que muchas personas en las regiones más afectadas (por ejemplo, en polos industriales como Dresde, Halle, Karl-Marx-Stadt o Leipzig) sufren de enfermedades respiratorias y eczema con niveles de prevalencia que están muy por encima de la media. La "niebla industrial" activa regularmente las alarmas de smog en ciudades y pueblos, dejando capas de polvo sobre los automóviles, los alféizares de las ventanas e incluso la ropa que los habitantes de estas ciudades dejan tendidas para secar al aire libre"

"Los cuerpos y masas de agua están muy contaminados. La industria química vierte aguas residuales no tratadas que contaminan acuíferos, dañando ríos y lagos. El chiste popular sostiene que "todo es gris en la RDA… salvo los ríos" y, lamentablemente, este chascarrillo no está exento de razón. El "Silver Lake" o "Lago de Plata", ubicado cerca de Bitterfeld / Wolfen, es representativo de los drásticos problemas de contaminación del agua que ha sufrido la mitad Este del país. Esta antigua cantera a cielo abierto sirvió como pozo de aguas residuales para las fábricas de las industrias comunistas, que vertían lodos y desechos. En 1990, la capa de lodos contaminados con metales pesados ​​llegaba a tener hasta doce metros de espesor en algunos lugares. Sin embargo, no solo las aguas residuales industriales contribuyen a la contaminación del agua, sino también el uso excesivo de fertilizantes en la producción agrícola, también planificada. En general, buena parte de los ríos y lagos de la RDA estaban muy diezmados ecológicamente en 1990"