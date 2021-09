El eufórico cierre de campaña de Javier Milei: "¡Viva la libertad, carajo!"

El economista argentino Javier Milei celebró el cierre de la campaña electoral de las primarias PASO que tendrán lugar el próximo 12 de septiembre, y que son la antesala de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

El liberal, que se presenta como candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, logró congregar en la noche del domingo a, por lo menos, 15.000 personas – reportan los diarios nacionales Infobae y La Nación– en un emotivo acto celebrado en el Parque Lezama.

LA LIBERTAD AVANZA pic.twitter.com/mxUJJBFKXh — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) September 5, 2021

Una alternativa a la casta política

El economista, recibido por el público como una auténtica estrella de rock y al grito de "¡viva la libertad, carajo!", arengó a sus seguidores con un agresivo discurso en favor de la libertad económica y contraria a los poderes establecidos: "Voy a trabajar decididamente y haré todo lo humanamente posible para bajar el gasto público y poder bajar los impuestos. ¿Por qué la casta política, chorra, parasitaria e inútil, le tiene miedo a la libertad? Probablemente debe ser porque se benefician mucho con el modelo actual".

Escena espectacular del acto del domingo de Javier Milei en Parque Lezama: pic.twitter.com/5T45ZB3QKR — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) September 7, 2021

De igual forma, no solo atacó a las fuerzas izquierdistas, sino también a la oposición del centro-derecha macrista: "Dicen que son la única forma de parar al kirchnerismo, y entonces ¿Por qué carajo no lo están parando? ¿Por qué carajo no pararon la ley de alquileres, la ley de góndolas, la ley de teletrabajo? ¿Por qué no pararon esta cuarentena cavernícola? ¿Por qué se sentaban con Alberto Fernández y Kicillof para encerrarnos a todos? ¿Por qué cercenaron nuestra libertad?. No solo apoyaron esas leyes, ellos mismos las impulsaron, son liberticidas. Se están cagando en el Congreso".

Asimismo, el discurso de Milei estuvo lleno de menciones a referentes liberales como Hayek, Friedman, Alberdi o Antonio Benegas Lynch. Este último, valoró positivamente las propuestas de Milei y le agradeció su mención en el discurso.

@JMilei en P. Lezama con propuestas como la reducción del gasto público y de impuestos, eliminación del BCRA, la mención a Hayek, Mises, Rothbard, Hazlitt, Kirzner, Friedman y Nozick y luego a Alberdi, Roca y la CN... y agradecido por la referencia a mi definición de liberalismo. — A. Benegas Lynch (h) (@ABENEGASLYNCH_h) September 6, 2021

¿Revolución liberal en Argentina?

De entre los asistentes al acto de cierre de campaña podían verse, principalmente, personas jóvenes. Y es que es este el sector de la sociedad que parece abrazar con mayor claridad el discurso liberal de Milei. De hecho, según encuestas como realizada por la consultora Opinaia, el economista sería el candidato con mayor intención de voto entre los jóvenes. Este soporte juvenil, unido al apoyo de buena parte del electorado descontento con los partidos tradicionales, se espera podría impulsarle hasta la tercera posición en los comicios.

Para seducir a su público, Milei ha planteado un programa marcadamente liberal, con propuestas como cerrar el Banco Central, reducir los impuestos, firmar tratados de libre comercio a gran escala, privatizar el sistema de pensiones o desburocratizar el Estado. Asimismo, aboga por la creación de un mecanismo de cheque escolar que garantice la libertad educativa o la privatización del sistema de salud, relegando el papel del Estado a dar cobertura a las familias con menos recursos.

El masivo apoyo que estas medidas despiertan entre su electorado no es casual, sino que responde a una ardua campaña ideológica e intelectual liderada durante los últimos años por el propio Milei y otros referentes liberales argentinos. Estos apoyos, influenciados también por el descontento hacia los partidos establecidos y los fracasos de sus políticas, afianzan una nueva oportunidad para que las ideas de la libertad vuelvan a prosperar en Argentina.