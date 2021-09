La DGT plantea obligar a contratar un seguro a los patinetes eléctricos

La DGT quiere seguir el modelo francés y ha abierto la puerta a la posibilidad de hacer obligatoria la contratación de un seguro de responsabilidad civil si se tiene un patinete eléctrico. Así lo ha dejado entrever el presidente de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, durante un evento sobre micromovilidad organizado por Línea Directa. "Me parece lógico y razonable, parece que ahora toca, está en la agenda. La DGT está a favor del seguro obligatorio para los patinetes", ha señalado. Sin embargo, los organismos encargados de hacer obligatorio el uso de un seguro para poder conducir uno de estos vehículos son los Ministerios de Economía y de Hacienda.

El DG de Tráfico , Pere Navarro, habla sobre 🛴en la mesa redonda #micromovilidad #seguridadvial @LineaDirecta_es 🗣️"Nos preocupan los #patinetes por las aceras, está prohibido. Vamos a hacer una campaña potente para recordarlo a todos los ciudadanos ".#VivazSafeGo pic.twitter.com/tgnkFGlNI4 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 22, 2021

Por el momento, en España no existe una normativa nacional o autonómica con respecto a estos vehículos de movilidad personal (VMP). Por tanto, son los ayuntamientos los que legislan con respecto al uso que se hace de estos patinetes en las vías públicas. Hasta ahora, solamente el Ayuntamiento de Benidorm y el Ayuntamiento de Alicante exigen un seguro de responsabilidad civil y el uso del casco para poder conducir uno de estos vehículos. Cabe señalar que, hasta el momento, solo están obligados a contar con este tipo de seguros los vehículos que superen los 25 kilómetros por hora.

Según Línea Directa, en España se han vendido más de 800.000 patinetes eléctricos en los últimos tres años y se han reportado 1.300 accidentes, aunque no se ha informado de la siniestralidad. En caso de accidente, al no contar con seguro de responsabilidad civil, debe ser el conductor del patinete el que se haga cargo de sufragar los daños causados con su patrimonio. No obstante, sí que existe la posibilidad de contratar este tipo de seguros de forma voluntaria en estos momentos.

Por el momento, no hay fecha para la llegada de esta nueva normativa que obligaría a todos los propietarios de estos vehículos a contratar un seguro. Además, otro punto importante que debería determinar la DGT o los Ministerios de Economía y de Hacienda es si el seguro obligatorio también se aplicará a las bicicletas eléctricas, ya que también son VMP que, hasta ahora, están exentos de este tipo de normas.