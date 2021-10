La propuesta para legalizar el cannabis de Errejón incluye un impuestazo del 35%

Íñigo Errejón, con Más País, y ERC han presentado una propuesta de Ley para regularizar el consumo y la venta de cannabis en España. "La presente Ley pretende dotar a España de un marco normativo sólido y coherente con la realidad social relativa a las actividades agrarias, industriales, comerciales, terapéuticas o recreativas relacionadas con la planta del cannabis", señalan en el texto presentado en el Congreso de los Diputados.

Eso sí, dentro de las propuestas, Errejón propone una tasa del 35% con la que, según él, recaudaría 3.000 millones de euros anuales con las que engordaría las arcas del Estado.

Nuestra Ley del Cannabis propone un impuesto del 35% para recaudar más de 3.000M que destinar a sanidad e investigación. Hay que alejar esos ingresos del mercado negro, terminar con las mafias y generar empleos regulados que coticen a la seguridad social. — Íñigo Errejón (@ierrejon) September 29, 2021

En el texto presentado se señala que, para ello, se crearía un Impuesto Especial Sobre el Cannabis al que habría que añadir el IVA, como ocurre en el caso del tabaco, el alcohol o los combustibles. En la propuesta también añaden que "queda expresamente excluida del impuesto especial la producción, fabricación y el uso medicinal", aunque no dice nada del IVA.

En este punto es importante conocer cuál es la carga fiscal en España de otras sustancias similares, como el tabaco. En este caso, la industria tabacalera recauda en España 9.000 millones de impuestos, lo que representa el 4% de los impuestos tributarios (solo 7.000 en impuestos especiales y 2.000 millones en IVA), puesto que es uno de los sectores más gravados entre todos los bienes de consumo, con una carga fiscal del 77% sobre el precio final.

En este caso, según la propuesta de Errejón y Más País, la carga fiscal sobre el cannabis sería del 35% más el 21% del IVA, es decir de un 56%, 21 puntos menos que el consumo de tabaco. Además, la estimación sobre la recaudación es, cuanto menos, dudosa. El motivo no es otro que en España hay más de un 19% de la población, es decir unos 4 millones de personas, que fuman tabaco de forma diaria. Mientras que solo un 7,8% declaran consumir cannabis, pero sin establecer la periodicidad.

Los detalles

En materia de autoconsumo, Más País quiere limitar un máximo de hasta 12 plantas y no emplear potencias superiores a los 1.200 vatios. A su vez, el texto de la propuesta pauta que el almacenaje de sus derivados de floración seca no supere los 3.650 gramos y los productos extraídos, como resinas o aceites, no excedan los 1.000 gramos.

También fija las condiciones para las de asociaciones cannabis, que se les permite entre 150 a 450 kilogramos, además de pautar un registro de profesionales para el uso medicinal del cannabis.