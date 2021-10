El packaging sostenible se convierte en sector refugio para los inversores verdes

Las compañías dedicadas a la gestión de residuos, el diseño y fabricación de packaging sostenible o la recolección, clasificación, recuperación y reciclaje de materiales están compitiendo duramente con las farmacéuticas o energéticas a la hora de captar la atención de las gestoras de inversión.

Los datos apuntan a que el uso de embalajes va a ser cada vez mayor. En España, según las cifras que maneja el INE, en 2020 ha aumentado el número de consumidores que ha comprado por Internet un 63%, frente al 58% de 2019. Por eso, España es ya el país con mayor crecimiento del 'ecommerce' en el último año.

Este gran aumento no se ha debido solo a las consecuencias derivadas de la pandemia sino también la fuerza que están cobrando días promocionales como Black Friday, Singles Day o Cyber Monday. Con este escenario, un reciente informe de la plataforma de envío logístico líder en Europa, Sendcloud, revelaba que un 92% de sus usuarios consideraba importante que los paquetes fueran adecuados al envío para reducir la generación de residuos, el 89% demandaba envases reciclables y al 85% le gustaría disponer de opciones de envases reutilizables.

Los expertos del equipo de inversiones de NAO SAM - gestora de fondos verdes que acumula una rentabilidad desde su inicio de casi el 46% lo que representa cerca de un 10% más sobre su índice de referencia- señala que, desde el inicio de su actividad hace tres años, el sector del reciclaje ha sido una de las áreas más importantes y que más han aportado a la buena rentabilidad de la cartera, en este momento es la que más pesa con un 20% de presencia.

"Vemos una clara sustitución del plástico a favor de otros materiales fáciles de reciclar, este cambio se está produciendo especialmente en la paquetería de los productos, donde el cartón reciclado, los bio-plásticos y el vidrio son los materiales que están ganando cuota de mercado al plástico" señalan.

Desde NAO explican que esto ya ha provocado cambios en grandes compañías como Coca Cola, PepsiCo Nestle, Danone, Unilever o Procter&Gamble están cambiando el embalaje de sus productos para que en el año 2025 este sea 100% reciclable. "Los grandes players nos trasladan un mensaje: el embalaje ideal debería ser retornable y si eso no es posible, debería ser de un solo material de origen renovable y fácilmente reciclable" indican.

La tendencia va en auge, según revela un reciente informe de Aecoc, que señala que el 30% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por un packaging sostenible en sus compras on line, un porcentaje que cada vez irá en aumento, según todos los analistas.

Uno de los valores estrella con los que trabajan en NAO son los de la papelera italiana Reno de Medici. La compañía italiana ha realizado varias compras acertadas y se ha convertido en un consolidador del sector en el sur y centro de Europa.

Desde NAO apuntan algunas de las claves de esta "best in class" del sector "hablamos de una compañía volcada y centrada en la sostenibilidad que ha recibido varios premios al ser ejemplo de empresa centrada en la economía circular y, a pesar de no contar con una calificación al ser una compañía pequeña, tiene un excelente comportamiento".

La gestora augura que el buen comportamiento de este tipo de negocios reafirma su idea de inversión sobre la buena visibilidad que hay en estas temáticas, ya que sostiene que reciclaje y eficiencia energética seguirán siendo dos de los principales sectores de su cartera durante los próximos meses.