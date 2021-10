Últimos días para matricularse en el Máster en Value Investing que te cambiará la vida

El próximo 26 de octubre arranca la 20ª edición del Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo de OMMA Business School Madrid. Mañana, jueves 7 de octubre, tendrá lugar una sesión informativa online a las 19.00 para explicar detalladamente todos los aspectos del Máster y para que plantees todas tus dudas. Para asistir a ella de manera online, puedes registrarte sin compromiso en este formulario.

El Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo es un posgrado pionero y diferencial en su categoría en el mundo de habla hispana. Llevamos desde nuestros inicios, hace casi diez años, reuniendo un plantel de profesores, conferenciantes y expertos inversores de gran prestigio, lo que nos ha permitido ser los únicos en proporcionar un programa en el que integramos al máximo el value investing y la teoría del ciclo económico (escuela austriaca de economía). Consideramos que esta doble vía de especialización brinda al inversor value la oportunidad de maximizar sus rentabilidades con las herramientas analíticas precisas en cualquier contexto económico.

OMMA Business School Madrid es la escuela de negocios e inversión precursora en España a la hora de impartir formación online e híbrida. La escuela destaca, desde sus inicios en 2012, por hacer uso de tecnologías punteras que aportan al alumno una experiencia educativa ágil que adaptada a las crecientes necesidades de formación especializada desde cualquier lugar. Así pues, la oferta lectiva se realiza mediante aulas presenciales y online en directo que facilitan el seguimiento del programa, con independencia de las circunstancias de cada quien.

La distancia ya no es un obstáculo. La avanzada tecnología con la que cuenta OMMA Business School Madrid permite que los alumnos se conecten a las clases en tiempo real a través de una plataforma online, y que puedan interactuar con el profesor y los compañeros de la misma manera que si se encontraran físicamente en el aula. Pero además está igualmente abierta la opción de asistir presencialmente a las clases para aquellos alumnos que quieran acercarse a nuestras instalaciones en Madrid.

Entre los grandes profesionales de la inversión en valor que componen el claustro nos encontramos con Francisco García Paramés (Cobas Asset Management), Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad (azValor), Alejandro Muñoz (Equam Capital), Javier Ruiz (Horos Asset Management), Alberto Espelosín (Abante Pangea Fund), Mario de la Fuente (Bestinver), Juan Ros Padilla (BBVA), Fernando Lafuente (Alantra Equities), Carlos J. Treviño (Grupo Santander), Luis Fañanás (J O Hambro Capital Management), Luis Torras (Panda Agriculture & Water Fund), Francisco Parga (DBF Finance), Alfonso Guerra (Grupo Santander) e Iván Martín (Magallanes Value Investors), entre otros. Además, el programa cuenta con expertos en coyuntura económica y teoría del ciclo como los doctores en economía Juan Ramón Rallo y David Sanz.

Los antiguos alumnos dan fe con sus testimonios del potencial que proporciona esta formación. Jesús Torres, analista financiero en la empresa GFT, asegura que el Máster le "ha conferido una ventaja competitiva en el ámbito profesional de la que no todos los profesionales en el mercado disponen. Las técnicas de valoración son muy completas y exhaustivas. El análisis contable se realiza siempre con un objetivo de valoración del precio objetivo de la compañía. A eso se suma el análisis de valoración cualitativa, que también hay que tener en cuenta". Añade que el conocimiento del ciclo "evita errores de inversión, que, de otra forma, pueden resultar muy costosos, con caídas de hasta el 80 y 90% en algunos valores. En este sentido, las aproximaciones de la Escuela Austriaca y la teoría de la liquidez en el ámbito empresarial y bancario que ofrece este Máster son fundamentales para todo inversor de éxito. Aprendemos sobre la formación de los precios, el carácter subjetivo de las valoraciones individuales, el empleo, los tipos de interés, el endeudamiento y el proceso competitivo".

Sin duda, un Máster que te cambiará la vida. Lograr la independencia financiera y saber desenvolverse financieramente en cualquier contexto económico está al alcance de tu mano.

Si quieres conocer en profundidad el Máster o aún tienes dudas, inscríbete ya en su sesión informativa de mañana, jueves 7 de octubre, a las 19:00.

Datos de la sesión informativa y del máster: