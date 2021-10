Una de cada cuatro pymes sufre problemas graves de liquidez

El 26% de las pequeñas y medianas empresas españolas —alrededor de 700.000— tiene problemas de liquidez y 130.000 se encuentran "técnicamente" en concurso de acreedores —aunque no tenga que presentarlo debido a la moratoria concursal—, según el barómetro publicado en el mes de septiembre por el Consejo General de Gestores Administrativos.

Además, los gestores señalan que el 8% de las pymes presenta impagos ante la Seguridad Social y Hacienda, el 14% sufre para pagar los alquileres, el 27% de los negocios tienen clientes morosos, el 13% no están pagando a sus acreedores y el 10% están en mora con las entidades financieras.

Respecto a los datos de solvencia, el estudio muestra que el 32% de las pymes han presentado pérdidas a 30 de junio de 2021 y que solamente el 23% de los negocios están igual o mejor que antes de la pandemia. Estos datos, según han explicado los gestores administrativos, han provocado que el 41% de la pymes precisen de ayudas directas, si bien un 29% no han podido pedirlas por encontrarse dentro de algunas de las restricciones fijadas en el RD Ley 5/2021 de 12 de marzo.

"Lo que más nos preocupa es que un 18% de las pymes, más de 500.000, podrían estar planteándose de forma muy seria autoexcluirse del sistema y trabajar en la economía sumergida", ha advertido el presidente del Consejo de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago, quien también ha recalcado que la situación no mejorará si no se ayuda a pymes y autónomos con medidas "claras, urgentes y contundentes". "Seguir pegando una patada a seguir no tiene sentido; se agradecen las prórrogas, moratorias... pero hay que acabar ya con la respiración asistida y conceder las ayudas definitivas que permitan a los negocios salir de la situación", ha recordado.

Miedo a los efectos de la subida del SMI y de la energía

Por otra parte, los gestores han advertido que 140.000 pymes se verán obligadas a despedir a algún empleado como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Además, también han apuntado que el 42% de los negocios se están viendo "muy perjudicados" por la subida del precio de la energía y que el 65% de las pymes están sufriendo de forma "grave o muy grave" las subidas de energía, inflación, SMI y materias primas.

Santiago, además, ha criticado al Gobierno de España por presentar "con euforia" las cifras de empleo y de afiliación a la Seguridad Social y "ocultar" el crecimiento del empleo público o "no mencionar" a las casi 500.000 personas en ERTE o en cese de actividad. "Dieciocho meses después de comenzada la crisis sanitaria, estas personas no han conseguido aun reincorporarse al mercado de trabajo", ha recordado.

Soluciones a la falta y necesidad de liquidez

