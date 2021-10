La gran apuesta de Banco Santander: ayudar a los jóvenes a abrir la puerta al mercado laboral

Durante este año, Banco Santander ha centrado su compromiso con la educación superior en ayudar a los jóvenes a cumplir un objetivo clave: mejorar su empleabilidad. Para ello, ofrece distintos programas de becas en alianza con prestigiosas instituciones universitarias, donde se ofrecen formaciones que van desde inglés profesional hasta competencias digitales para dotar a los estudiantes de las habilidades más requeridas en el mercado laboral actual. Entre los programas activos actualmente, destacan los desarrollados en colaboración con University of Pennsylvania, MIT Professional Education o University of Chicago.

Desde hace 25 años, el grupo, a través de Santander Universidades, ha destinado más de 2.000 millones de euros y ha concedido más de 630.000 becas y ayudas para aquellos que quieren avanzar en sus carreras profesionales. En este sentido, el inglés es fundamental para potenciar las posibilidades de conseguir un empleo. Este es el objetivo de las Becas Santander Languages | English to Boost your Career - University of Pennsylvania. Este programa ofrece 1.000 becas dirigidas a mayores de 18 años, no nativos en lengua inglesa, nacionales o residentes de 13 países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay), con un nivel mínimo B1 de inglés.

La convocatoria se ha lanzado en colaboración con la Universidad de Pensilvania (UPenn), una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. El programa formativo permitirá a los participantes elegir entre tres cursos en base a sus objetivos profesionales: English for Career Development (diseñado para ayudar a los participantes a que aprendan a enfrentar en inglés los procesos de selección y entrevistas), English for Business and Entrepreneurship (para los interesados en negocios y economía global), e English for Science, Technology, Engineering and Mathematics (los participantes aprenderán a manejar en inglés el lenguaje de causa y efecto, redactar estrategias de investigación o analizar datos de experimentos).

"Las competencias lingüísticas, en particular la inglesa, son un requisito fundamental para la empleabilidad y el desarrollo profesional, más aún en un entorno que se está digitalizando e internacionalizando a gran velocidad. Ante un momento de transformación como el que estamos viviendo, potenciar el inglés profesional nos parece clave para, por ejemplo, aumentar las probabilidades de éxito en los procesos de selección, algo en lo que Universidad de Pensilvania tiene muchísima experiencia", explica Javier Roglá, director global de Santander Universidades.

El curso comenzará en enero de 2022, con una duración de 5 semanas, y será impartido por el departamento English Language Programs de UPenn. La convocatoria está abierta hasta el 23 de noviembre en www.becas-santander.com.

Otro de los programas disponibles es el de las Becas Santander Tech | Emerging Technologies Program by MIT Professional Education, que ofrece cursos relacionados con tecnologías como blockchain, IA y ciberseguridad, altamente demandadas en un mercado laboral dominado por la digitalización. Son 400 becas a disposición de cualquier persona con más de 18 años que viva en Argentina, Brasil, Chile, Alemania, México, Polonia, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay. Los participantes obtendrán unos conocimientos que les ayudarán a impulsar su empleabilidad y su trayectoria profesional.

Los solicitantes pueden elegir entre cinco cursos diseñados por profesores del MIT, líder mundial en innovación, educación y transformación digital como Transformación digital: tecnologías y sus aplicaciones prácticas, que ofrece conocimientos de las cinco tecnologías como blockchain, cloud, inteligencia artificial, internet de las cosas y ciberseguridad); Machine Learning: tecnología en la toma de decisiones, destinado a mejorar los procesos de toma de decisiones operativas; Diseño de soluciones eficaces con MITdesignX: Enfoque, que permite que los participantes se familiaricen con conceptos y herramientas de diseño de productos o servicios para abordar los intrincados problemas actuales; Gestión de familias de producto: desde la estrategia hasta la implementación, un curso sobre el concepto de las familias y plataformas de producto y cómo pueden maximizar el ahorro en costes y aumentar la variedad; y Gestión del Desarrollo tecnológico, dirigido a desarrollar hojas de ruta tecnológicas y aprender a tomar decisiones de implementación tecnológica más efectivas, ayudando a dar forma a los porfolios de I+D.

Según Roglá, el banco "está impulsando su compromiso con la educación superior para abrir las puertas del mercado laboral. Estas becas, ofrecidas junto a un distinguido socio internacional como MIT Professional Education, son la prueba de ello. El mercado laboral se está digitalizando, por lo que existe cada vez una mayor demanda de profesionales con habilidades digitales y gracias a estas becas adquirirán estos conocimientos".

Estas becas cobran relevancia en un entorno de escasez de personas con competencias en tecnología digital, tanto en la UE como en Iberoamérica, en un mercado que ofrece amplias oportunidades laborales en esta materia. Los cursos comenzarán en febrero de 2022. El proceso de solicitud termina el 10 de enero y aquellos interesados pueden encontrar más detalles sobre el proceso y los requisitos en la página web de Becas Santander.

Santander Universidades también lanzó recientemente las Becas Santander Tech | Digital Business - The University of Chicago, un programa de 1.600 becas para la formación en nuevas tecnologías y modelos de gestión. Los participantes podrán elegir entre uno de los siguientes cursos, disponibles en español, inglés y portugués, y basados en una metodología e-learning: Inteligencia Artificial y Data Science para Directivos; Creación y Gestión de Equipos Resilientes; FinTech; y Marketing Digital. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 15 de diciembre, y podrán participar residentes en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, EE. UU., México, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay.