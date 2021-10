Damià Cantabrana: "El conocimiento obtenido del Máster de OMMA ha sido clave para detectar oportunidades"

OMMA Business School Madrid entrevista a Damià Cantabrana, fundador de Hipotecarnos, empresa dedicada a la intermediación de crédito online, cuya especialidad son los préstamos hipotecarios. Damià explica cómo fue su paso por el Máster en Economía UFM-OMMA, así como la importancia que tuvo este programa en el desarrollo de su interesante idea de negocio.

P: ¿Cómo te ha ayudado el Máster de Economía a la hora de crear tu propia empresa?

R: El Máster me ha ayudado en muchísimos aspectos a la hora de crear mi propia empresa. Por ejemplo, antes hubiese sido incapaz de analizar y entender las series de datos de coyuntura económica de cualquier país, lo cual ahora me facilita mucho ver en qué situación se encuentra el mercado inmobiliario español. Pero si tuviese que nombrar todo lo que me ha ayudado sería muy largo de desarrollar, así que me centraré solo en dos conceptos que he aprendido y que me han ayudado mucho:

Función empresarial. La función empresarial es la innata capacidad que tiene cualquier ser humano para descubrir las oportunidades de beneficio que surgen en su entorno y actuar para aprovecharlas.

Destrucción creativa. La destrucción creativa se refiere a los mecanismos por el que los nuevos productos, servicios o métodos tornan obsoletos a los anteriores, lo que impulsa constantemente el proceso de innovación.

P: ¿La metodología que se aplica te parece la adecuada? ¿Te ha facilitado poder compaginar este programa con otros estudios o trabajo? ¿Cómo ha sido tu experiencia con los compañeros en un programa online?

R: La metodología utilizada en el Máster es muy adecuada ya que te permite compaginarlo con otros estudios o con trabajo. Aunque en algunos momentos probablemente el esfuerzo es considerable, la carga de trabajo en líneas generales es la adecuada y necesaria.

La experiencia con mis compañeros la verdad es que ha sido muy gratificante. Desde el primer día creamos un grupo de Whatsapp donde nos ayudábamos en todo lo posible. Y, una vez finalizado el Máster, el grupo sigue activo puesto que la gran mayoría de los integrantes tenemos intereses parecidos.

P: ¿Animarías a los alumnos de OMMA a crear su propia empresa (o a emprender) una vez finalizado el Máster? ¿Crees que lo que se estudia en el Máster les puede ayudar en ese sentido?

R: Creo que lo que se ve en el Máster puede ayudar muchísimo a cualquier empresario o emprendedor, y animaría a cualquiera que tenga una buena idea o un buen proyecto a lanzarse a emprender, siempre que haya realizado previamente un estudio sobre la viabilidad del proyecto.

P: ¿Ha habido un antes y un después de haber cursado el Máster de Economía?

R: Si, claramente lo ha habido. El conocimiento que he obtenido durante la realización de este programa ha sido clave a la hora de detectar la oportunidad de negocio.

P: Tenemos muchos alumnos que llegan con dudas antes de inscribirse en alguno de nuestros másteres, sabemos que es una decisión difícil: ¿les darías algún consejo que te pudo haber ayudado a ti a tomar esta decisión?

R: Desde mi experiencia les diría que no se lo pensaran mucho. Si realmente tienen interés en la economía por el motivo que sea, el Máster no les va a dejar indiferentes, todo lo aprendido les va a resultar muy útil.

P: Ahora que has terminado tu formación con OMMA, ¿recomendarías cursar el Máster de Economía UFM-OMMA? ¿Qué destacarías de tu paso por el Máster?

Claramente lo recomendaría. Mi experiencia durante el Máster ha sido muy placentera, y si tuviese que destacar algo de mi paso por el mismo sería:

La calidad del temario y de todo el profesorado (desde el primero hasta el último).

La ventaja de, además de poder asistir en directo online a las clases, disponer de las grabaciones para poder repasarlas en cualquier momento tantas veces como se quiera.

La organización y el orden del temario, lo cual facilita mucho el aprendizaje.

P: ¿Cómo ha sido el camino hasta crear tu propia empresa?

Tanto mi socio, que ya cuenta con experiencia empresarial, como yo nos hemos encontrado con algunos problemas burocráticos que han provocado que tengamos que aplazar el inicio de nuestras operaciones a octubre, cuando teníamos planeado empezar en septiembre. Aun así, el camino que hemos realizado ambos hasta el momento muestra la ineficiencia y la poca modernización del sector público a la hora de realizar cualquier trámite.

P: ¿Cómo se te ocurrió la idea de crear Hipotecarnos? ¿Qué producto o servicio ofrecéis?

R: Hipotecarnos es una empresa de intermediación de crédito online, centrada, al menos durante la fase inicial, en préstamos hipotecarios. La idea surgió tras ver el sector desde dentro, cuando trabajaba en una entidad financiera de crédito en la cual me relacionaba directamente con algunos brokers hipotecarios. Fue allí donde vi la oportunidad de negocio en un sector poco modernizado, con unas tarifas exageradamente altas para los clientes, con muy poca implementación tecnológica y que, a la vez, contaba con un mercado enorme, pues en 2020 se firmaron cerca de 350.000 hipotecas en España.

P: Nos has comentado que has creado un club de inversión. ¿Cómo surgió la idea de crearlo y de participar en la Liga de Bolsa universitaria? ¿Por qué habéis creado este equipo de inversión?

R: La idea del club de inversión salió de que algunos compañeros del Máster tenían interés en la inversión, concretamente en el value investing. Un día navegando por internet descubrí el proyecto de la Liga de Bolsa universitaria, y me pareció una idea genial poner en común el conocimiento que ya teníamos algunos y animar a otros compañeros a introducirse en el mundo de la inversión.

P: ¿Qué tal os está yendo en el ranking de la liga? ¿Tenías conocimientos previos en inversión?

R: Actualmente nos encontramos en la 9ª posición (de 36 participantes) con un 22% de rentabilidad (nuestra posición en Alibaba nos ha costado bastante rentabilidad los últimos meses). En mi caso ya tenía conocimientos previos sobre inversión, aunque antes de entrar en el Máster me encontraba batallando para lograr entender el libro Dinero, crédito bancario y ciclos económicos de Jesús Huerta de Soto, el cual entiendo perfectamente ahora.

