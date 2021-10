Argentina, a la desesperada: intenta congelar los precios de 1.500 productos para frenar la inflación

El Gobierno de Argentina sigue por la senda del control de la economía, pese a los malos resultados que ha generado. Ahora el Ejecutivo ha decidido congelar durante tres meses el precio de los alimentos y de otros productos de consumo básico para tratar de poner freno a la inflación, que en lo que va de año ya supera el 37%. Estas cifras que parecen todavía más escandalosas si se compara con el 5,4% de Estados Unidos en los nueve primeros meses del año.

"A partir de ahora está vigente una resolución, que será publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que contiene casi 1.500 productos en todo el país, con los precios al 1 de octubre, que es de obligatorio cumplimiento para todas las cadenas productoras y comercializadoras", anunció a la prensa el secretario de Comercio Interior de Argentina, Roberto Feletti.

Según Feletti, hay consenso en la decisión tomada y aportará calma al mercado durante los próximos noventa días. Sin embargo, los representantes de los empresarios no se muestran tan favorables. "Nosotros no estamos a favor de los controles de precios, no estamos a favor de la congelación de precios. Creemos que la inflación es multicausal y, por ende, hay que atacarla en todas sus dimensiones", añadió Funes de Rioja, portavoz de la Unión Industrial Argentina.

Por su parte, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) ha asegurado que, si bien ven positivo un acuerdo con el Gobierno, el Ejecutivo no ha mostrado interés en escuchar las peticiones de la industria para tomar medidas que se ajusten más a la realidad y puedan ser más eficaces.

Sin embargo, lo peor estaría por llegar, ya que, según las estimaciones de consenso de mercado, la inflación puede situarse en el 48%, siendo así el segundo país con la tasa más alta de la región solo por detrás de Venezuela, que sufre hiperinflación desde hace ya varios años.

Otra de las medidas rocambolescas que ha tomado el Gobierno de Alberto Fernández es prohibir la exportación de carne de vaca durante el pasado mes de junio. Con esta medida, también trataron de controlar la inflación, pero ha tenido poco éxito. Ahora, han decidido ampliar el radar y controlar los precios de más de 1.500 productos hasta finales de año.