Cómo evitar que te llamen a horas impertinentes

Seguro que a más de uno le ha despertado de la siesta el sonido del teléfono fijo por una llamada de alguien a quien desconoce, un teleoperador haciendo su trabajo que busca nuevos clientes.

Es cierto que los teléfonos fijos están casi en desuso y, por eso, cuando suena produce incluso sobresaltos. Además de que la mayoría de las veces es una propuesta comercial quien interrumpe el silencio. También hay que resaltar que los móviles tampoco se libran de las molestas llamadas publicitarias. Esto es más sorprendente incluso porque muchas veces aunque se indique al interlocutor que no se desean recibir más propuestas de esa empresa no se logra nada.

Sin embargo, desde Libre Mercado queremos darte a conocer algunas de las maneras que existen para que este tipo de llamadas dejen de incomodarte.

Adherirse a la Lista Robinson

Desde hace décadas existe en España la opción de formar parte del registro de ficheros de exclusión publicitaria, ¿para qué sirve? Para evitar que nos llegue publicidad no deseada en cualquiera de sus formas, ya sea con llamadas telefónicas, correo postal, correo electrónicos, SMS y MMS.

Desde el momento en el que te inscribes de manera gratuita en la web de la lista Robinson solamente podrás recibir publicidad de aquellas empresas a las que hayas dado tu consentimiento. Si esto no sucede y las empresas que no tienen consentimiento siguen enviándote publicidad podrás poner una queja en la Agencia Española de Protección de Datos.

Por tanto, si estás interesado, en LM te contamos que el procedimiento es sencillo. El usuario sólo debe registrarse en la página web de la Lista Robinson, aportando algunos datos: nombre, DNI, clave y email para confirmar dicha inscripción. En un plazo de tres meses desde la finalización de la inscripción en este fichero, la compañía no podrá llamar o enviar correos electrónicos y sms al consumidor.

Servicio de detección y bloqueo de llamadas de Google

Google ofrece un servicio llamado ‘ID de llamada y protección contra el spam’ que servirá para proteger los teléfonos Android de llamadas impertinentes. Activarlo es de lo más sencillo: simplemente hay que ir a ‘teléfono’ pulsar en los tres puntos de la parte superior derecha, ahí en ‘ajustes’ y luego ‘ID de llamada y spam’ y entonces nos aparecerá el nombre de la empresa que nos llama.

Si no queremos realizar todos esos pasos también existe la opción de filtrar posibles llamadas, de forma que el teléfono no suene pero dichos números aparezcan en el historial. Si al sonar el teléfono con una llamada realizada desde un número desconocido aparece el mensaje 'sospechoso de spam' o 'spam', podemos responder la llamada o bloquearla.

Si hemos recibido en el teléfono una llamada de spam y no queremos que vuelvan a contactarnos hay que entrar en la aplicación 'Teléfono', acceder a 'Llamadas recientes', tocar el número desde el que se ha realizado la llamada indeseada, pulsar en 'Bloquear/Marcar como spam' y confirmar el bloqueo.

Aplicaciones móviles para bloquear spam

Truecaller: Es una aplicación integral que incluye identificador de llamadas de spam o automatizadas. También ofrece la opción de realizar llamadas y transferencias de dinero instantáneas.

Call Blocker: Esta app evita llamadas de más de cuatro millones de teléfonos de todo el mundo registrados como spam; identifica y bloquea los 2.000 números más peligrosos de cada país; da la opción de comprobar un número de teléfono e identificar a su propietario y bloquea las llamadas con número oculto o desconocido.

Bloqueando números desde el teléfono fijo

Cómo bloquear un número concreto

El primer paso es hablar con el operador de la línea para que ponga en funcionamiento esta opción, preguntando siempre si lleva coste adicional a la mensualidad. Una vez activada hay que marcar *60 y el número a bloquear, tras indicárnoslo la locución. Por último solo hay que pulsar # y añadir más teléfonos o colgar.

A partir de este momento el teléfono bloqueado recibirá un mensaje cuando intente llamar informándole de que el número no está disponible. Pulsando *80 se desbloquean todos los teléfonos.

Cómo bloquear las llamadas desde números anónimos

Normalmente las llamadas desde números ocultos o desconocidos transmiten una sensación algo inquietante y hay quienes no las contestan, pero ésta no es una opción muy recomendable actualmente: muchos organismos oficiales y centros sanitarios suelen aparecer como números desconocidos.

Si aún así queremos bloquearlos, siempre y cuando nuestra línea tenga identificador de llamadas, solo hay que descolgar y marcar *77. Para revertir el proceso hay que pulsar *87 en el aparato.

Guías telefónicas

Las fuentes de acceso público que constituyen las guías telefónicas son una fuente de información muy valiosa para las empresas, pero tal vez no quieras figurar en ellas para que cualquiera pueda obtener tan fácilmente tu número de teléfono o tu dirección. Tienes derecho a no figurar en ellas, por lo que si te han incluido puedes solicitar tu exclusión al operador correspondiente, indicando que no quieres que tus datos sean tratados con fines publicitarios.