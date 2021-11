Los productos de Belén Esteban arrasan en los supermercados: ¿quién está detrás de su éxito?

Belén Esteban ha provocado un auténtico terremoto en el sector de la alimentación con el lanzamiento de su propia línea de productos. Tanto por el tirón del personaje público como por las valoraciones se han ido extendiéndose más y más por el boca a boca, han sido muchos los consumidores que han probado sus productos y el veredicto, por lo general, ha sido el mismo: están arrasando y con razón.

En su intención de "pensar en el futuro" y de diversificar sus ingresos más allá de la televisión, la princesa del pueblo ha apostado muy fuerte por su línea de comestibles desde el primer momento. Tras el lanzamiento el pasado abril de su gazpacho y salmorejo propios, que causaron auténtico furor durante la temporada primavera-verano, la colaboradora de Sálvame incorporó a su marca en el mes de octubre una gama de cremas —de verduras, de calabaza y de calabacín— y una bolsa de patatas fritas, ambas también con gran acogida.

La pregunta entonces parece lógica: ¿quién está detrás de su éxito? Para responder a esto, primero hay que entender la estrategia sencilla pero eficaz de la empresa de la estrella televisiva, bautizada como Sabores de la Estaban: nada de innovar, solo productos nacionales con recetas de toda la vida y productos de la tierra, impulsados, eso sí, por su figura mediática.

La Esteban se alía con la huerta de Murcia

En este sentido, la de Paracuellos del Jarama ya dejó claro en abril que tanto su gazpacho como su salmorejo están hechos según la receta de su madre y que son 100% naturales, únicamente con verduras procedentes de la huerta de Murcia, y sin aditivos. Según aparece en la etiqueta del gazpacho, este se elabora con un 78% de tomate, un 8% de aceite de oliva virgen extra, agua, un 4,5% de pepino, un 3% de pimiento, un 1,5% de vinagre, sal y un 0,3% de ajo.

No cabe duda de que la fórmula funciona, y eso se ha traducido en que Belén Esteban ha irrumpido de lleno en el mercado. Más allá de que sus productos llegasen a agotarse rápidamente en las primeras semanas, tal como publicó Consumidor Global en los meses de junio, Sabores de la Esteban ha competido este verano con gigantes como Alvalle, que pasó de liderar holgadamente el mercado durante la temporada fuerte del año pasado con una cuota del 20% a sufrir un desplome del 50% en sus ventas.

Origen común del gazpacho y las cremas

Seis meses después, la historia se repite con sus nuevas cremas de verduras: recetas tradicionales y naturales también de origen murciano. Y es que tanto estas cremas como el gazpacho y el salmorejo son elaborados por la misma empresa: Cool Vega.

Aunque desde Cool Vega han alegado cláusulas de confidencialidad cuando Libre Mercado ha tratado de contactar con la compañía para que respondieran a nuestras preguntas, en su web afirman elaborar 5 tipos distintos de productos —gazpachos; zumos de fruta, verdura y bebidas vegetales; cremas y sopas; tomates triturados, y salsas— con ingredientes "100 % naturales, que no proceden de concentrados, sin agua añadida, sin aromas, sin azucares añadidos, sin colorantes ni conservantes".

Como señala Infocif, la empresa está dirigida por Ana Lucía Méndez y está ubicada en el recinto industrial de Alhama de Murcia. Belén Esteban ya ha acudido en alguna ocasión a la fábrica de la localidad murciana en persona.

Patatas fritas, lo último de la Esteban

Junto con sus cremas, la estrella televisiva también ha lanzado una bolsa de patatas fritas bajo la marca Sabores de la Esteban. En este caso, aunque sí que es verdad que se trata de un producto menos saludable, la estrategia sigue siendo la misma: un producto 100% natural, elaborado únicamente con patatas, aceite y sal, made in Murcia.

Apenas unos kilómetros separan a la localidad murciana de Alhama respecto de Bullas, otra localidad también murciana que es sede de Rubio Snacks S.L., fabricante de las patatas de la Esteban. La colaboradora sin duda tiene buen ojo: su nuevo socio empresarial cuenta con casi 60 años de historia y es "líder en fabricación de patatas fritas en sartén". Esta firma la comanda Daniel Fernández Caballero, según Infocif.

Dónde y a qué precio

Los primeros productos de Sabores de la Esteban, es decir, el gazpacho y el salmorejo, se encuentran disponibles en un gran número de supermercados. El Corte Inglés, Alcampo, Carrefour, Carrefour Express, Día, SPAR, Supersol, Condis, Hiper Usera, Unicash, Ahorramás, Supermercados UNIDE, Hiber y Family Cash disponen de estos artículos por un precio de venta de 2,99 euros el litro.

Por su parte, las cremas y las patatas fritas, más recientes, únicamente están disponibles en El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo y Día, a un precio de 1,99 y 1,55 euros respectivamente.

En total, Sabores de la Esteban ya suma 6 productos, contando con las distintas variedades de cremas. No obstante, y según declararon a Consumidor Global fuentes cercanas a Belén Esteban, aún quedarían otros 4 productos más para completar la línea de productos de la colaboradora. No se sabe cuáles serán, pero aunque se trate de todo un misterio, no es difícil adivinar su próxima novedad: tradición 100% natural para apuntarse otro tanto.