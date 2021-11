Vaqueros a 14 céntimos, el plan de Alibaba para relanzar su firma Taote

Alibaba es el gran gigante del comercio electrónico en China gracias, entre otras cosas, a sus poderosas filiales como AliExpress. Ahora, la compañía fundada por Jack Ma quiere revolucionar para siempre el segmento del retail. La idea es conectar, mediante su filial Taote, a las fábricas de ropa con los consumidores de manera directa. De esta manera elimina los intermediarios y las marcas. Esto supone un gran ahorro para el consumidor y una amenaza para las marcas.

De hecho, en la semana del comercio online asiática, cuyo día es el 11 de noviembre, han lanzado una campaña que ofrece vaqueros a 1 yuan (14 céntimos de euro) con envío gratis, aunque la promoción solo está disponible para los compradores del país asiático. Sin embargo, sin duda se trata de una carta de presentación que amenaza al resto de competidores y que busca desbancar a Shein, que ha crecido de manera exponencial ofreciendo ropa barata sin tiendas físicas.

Lo cierto es que Taote existe desde 2018. No obstante, hasta hace unos meses era tan solo una pequeña parte del grupo para conectar fábricas con tiendas. Ahora han decidido conectar las fábricas con el cliente final directamente. Sin contar el impulso de estas últimas semanas, ya tienen 200 millones de usuarios y se postula como una pata importante de Alibaba, que está luchando para que su rival Pinduoduo no le arrebate el trono en su propio país.

Las fábricas ganan más

Las fábricas han visto en esta apuesta un gran filón ya que, además de ingresar más que vendiendo a los grandes retailers, también se deshacen del stock que no hayan vendido. Pero no solo eso. Para los usuarios el ahorro es notable, ya que solo hay que ver que se pueden comprar vaqueros por solo 14 céntimos. Pero esto tampoco es todo, ya que no solo venderán productos textiles, sino también otros como estéticos o de higiene y limpieza, además de electrónica. De esta manera, Alibaba se podría consolidar como el rey del ultra low cost.

Eso sí, este modelo de negocio de conectar a las fábricas con los clientes finales de forma directa por el momento solo está disponible en Asia. En Europa y Estados Unidos no se ha probado, aunque es posible que llegue en un futuro próximo. Del mismo modo que la aplicación Teote, que es una revolución en el segmento del comercio online.