Los Gestores Administrativos solicitan al Gobierno que refuerce las medidas para asegurar la liquidez de las pymes

Las consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia siguen latentes, y las pequeñas y medianas empresas de nuestro país especialmente continúan sufriendo sus negativos efectos a pesar de la recuperación. Más de 700.000 pymes, es decir, el 26%, tiene problemas de liquidez. 140.000 empresas van a tener que despedir personal como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Y el 18% de las pymes podrían salirse del sistema ante las dificultades de liquidez y solvencia que están sufriendo.

De acuerdo con estos datos, recogidos en el barómetro de septiembre de los Gestores Administrativos, las pymes muestran un claro agotamiento en su capacidad de pago pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para tratar de contrarrestar la falta de liquidez provocada por la crisis sanitaria y las medidas de contención que se adoptaron.

El 8% presenta impagos ante la Seguridad Social y Hacienda. El 14% encuentran problemas para pagar los alquileres, mientras un 27% de los negocios tienen clientes morosos. El 13% de las pequeñas y medianas empresas no están pagando a sus acreedores y el 10% están en mora con las entidades financieras. El barómetro también arroja un dato preocupante: 130.000 empresas están en situación de quiebra técnica, y solo la moratoria concursal evita que hayan tenido que presentar ya el concurso de acreedores. Así, los problemas de liquidez y de solvencia continúan resistentes en el tejido productivo español, que precisa de la toma de medidas urgentes y firmes para ponerles remedio.

El último informe de estabilidad financiera del Banco de España viene a reforzar estos datos, indicando que observa un incremento notable en el riesgo de impago asociado a los préstamos ICO. El volumen de operaciones que han sido clasificadas por las entidades financieras en "vigilancia especial" se ha duplicado hasta el 16%. Se incluyen en vigilancia especial los deudores que, manteniendo aún el pago de sus operaciones, muestran síntomas de debilidad para poder afrontar en el futuro el pago de sus cuotas.

Ante esta situación, los Gestores Administrativos han solicitado al Gobierno que refuerce las medidas para asegurar la liquidez de las pymes. "Venimos diciendo desde hace muchos meses que la recuperación micro no se está produciendo, al menos en todos los sectores, a la velocidad que nos quieren hacer ver; muchas PYMES se tuvieron que sobre endeudar para hacer frente a los compromisos de pagos durante los meses que se les prohibió vender o se restringió la movilidad, y todavía no han recuperado sus niveles de ingresos", señala Fernando Santiago, presidente de los Gestores Administrativos.

"El Código de Buenas Prácticas, que ha pretendido ser un alivio para las pymes que cuentan con un préstamo ICO, no ha sido más que un nuevo fiasco. Las dificultades administrativas por parte de los Bancos y del ICO para su gestión, han sido parte del problema, pero no el único", continúa Santiago. "Han dejado en mano de los bancos una gran parte de las operaciones a renovar. Si, tras cumplir el extenso marco de condiciones establecido en el RD Ley que regula el Código de Buenas Prácticas, la PYME o el autónomo no tuvo una caída del 30% de ingresos entre 2020 y 2019, el banco decide si quiere o no ampliar"

Señala el presidente de los Gestores Administrativos que "nos estamos encontrando con todo tipo de problemas. Y si en las ampliaciones que deberían ser automáticas los están poniendo, llegando incluso a aconsejar a los clientes que no soliciten las ampliaciones, pueden imaginarse en aquellas que no lo son. Y el límite puede estar en haber descendido las ventas en un 20%".

"Y, lo peor de todo", señala Santiago, "es la desinformación en las oficinas, procesos centralizados que aburren a cualquiera, pero que para empresas que no disponen de un departamento administrativo hacen casi imposible materializar todas las solicitudes de información que reciben. A menudo, hemos soportado reenviar los mismos documentos tres, cuatro o cinco veces. Y, por si fuera poco, cada banco llevando a cabo el proceso de forma muy diferente".

Finaliza el presidente de los Gestores Administrativos señalando que "hay quienes manifiestan que no estará tan mal la cosa cuando no hay casi peticiones de préstamos participativos y de quitas. Si lo fácil está siendo imposible…".

¿Cómo solucionar los problemas de liquidez?

