Este miércoles ha visitado los estudios de esRadio Alejo Moreno, director del documental Hechos probados, donde se narra la historia de Agapito García Sánchez y la persecución fiscal que sufrió y que le costó "una millonada", según explica Moreno en Es la Mañana de Federico.

El cineasta ha explicado cómo conoció "de manera fortuita" a García Sánchez en una comida en la que comenzó a epxlicarle su caso, porque aquel día el diario El País había publicado una foto suya en la que se le señalaba como el español que más dinero debía debía a Hacienda.

La declaración de Granada se produjo unos días después de que Alejo conociera a Agapito. En aquella declaración 35 catedráticos de derecho estaban de acuerdo en que aquí había un abuso generalizado de un poder del Estado contra el ciudadano. Y fue entonces cuando dije que esto no es un problema de un sujeto o un individuo, sino algo que nos afecta a todos.

"Viendo las cifras de lo que debía, más abogados, avales, defensa… vi que le había costado una millonada", exclamaba Alejo Moreno en su entrevista con Federico Jiménez Losantos. Pero en ese momento "empezamos a ver que aquí había un tema" ya que había cierto acuerdo entre los expertos de que "había un abuso contra el ciudadano".

Finalmente el documental es "la traducción de un abuso de poder al margen de cualquier ideología". Un instrumento de terror que aplasta al ciudadano en un combate absolutamente desigual, comentaba Alejo. Moreno recuerda que este tipo de actuaciones de la Agencia Tributaria constituyen en sí mismo un instrumento de terror que "nos afecta a todos y que tiene que ver con la calidad democrática y con el estado de derecho".

En el documental, Moreno repasa otros casos célebres como el de Xabi Alonso, el que fuera futbolista del Real Madrid, que todavía hoy sigue defendiendo su inocencia ante los tribunales. "En el documental tenemos una entrevista amplia con el asesor fiscal de Xabi Alonso", explica Moreno.

La desigualdad con la que el Estado, a través de Hacienda, ejerce el terror contra el ciudadano es aplastante. "La Agencia Tributaria está dotada económica y tecnológicamente de una manera espectacular y cuando va contra un ciudadano, éste tiene que defenderse acudiendo a jueces" que todavía tienen que revisar los casos en papel. Además, recordaba Moreno, "como la Agencia Tributaria tiene presunción de veracidad y los inspectores presentan unos tochos enormes, el juez al final termina diciendo 'pues será verdad'". También es cierto, decía Alejo Moreno que, "hay jueces en el Contencioso Administrativo que son buenos jueces y especialistas en fiscal".

También han querido hacer hincapié en que hay muy buenos profesionales en la Agencia Tributaria que preferirían que las cosas funcionaran de otra manera. "Miramos muchas veces al inspector y no tanto a la cúpula", se quejaba Alejo Moreno.

El vacío de la industria

Sobre el impacto del documental, Moreno se queja de que algunos miembros de la industria ni siquiera le han contestado ante su oferta para incluir este contenido en sus plataformas. Otras plataformas, como Netflix, directamente han declinado el contenido por no estar de acuerdo con "su línea editorial".

Moreno atribuye la negativa de otros colegas a participar de la difusión del documental en "el ámbito del terror. Muchos dicen que no quieren meterse por miedo a que les abran una inspección. Es verdad que te pueden liar incluso sin tener algo de lo que avergonzarte".

El papel de los medios

A lo largo de la entrevista, Moreno también ha comentado el papel que juegan los medios de comunicación en el juego de terror que propone Hacienda. "Me encontré en ocasiones con compañeros periodistas que no sabían que yo estaba haciendo este documental y que estaban cubriendo el caso que me llegaban a decir que tendrían que llamar a su padre para que le explicara de qué iba el caso, porque ellos no tenían ni idea. Eso sí, al día siguiente, el titular era que Agapito estaba loco y que por eso defraudó". Criticaba así "la pereza y la ignoracia", según apuntaba la contertulia Maite Rico, de la prensa en todo lo que tiene que ver con el fraude fiscal.

"Le damos una presunción de inocencia a la administración" que no se merece, decía Alejo Moreno. "Eso ha funcionado mucho hasta ahora, pero ahora hay que cuestionarlo".

¿Dónde ver ‘Hechos probados’?

A partir de este viernes en la siguiente dirección:

www.documentalhechosprobados.com