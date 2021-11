Tras el rechazo frontal a la subida de cotizaciones, los autónomos pretenden hacer ver al Gobierno que su oposición a lo que se ha venido a bautizar como "mecanismo de equidad intergeneracional", no es baladí. "Ni es un mecanismo, ni es de equidad, ni mucho menos intergeneracional, puesto que, además, va a castigar a los más jóvenes", advierte Lorenzo Amor, presidente de ATA.

El también vicepresidente de la CEOE asegura, además, que si lo que se pretende es atajar el problema de las pensiones es evidente esta no es la solución, ya que "lo que se va a recaudar va a servir, como mucho, para pagar dos o tres mensualidades en el año 2032". A cambio, sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez puede poner en peligro muchos puestos de trabajo en un momento especialmente delicado para nuestra economía.

Crear empleo, no destruirlo

"El mejor mecanismo para hacer sostenible las pensiones es crear más empleo -advierte indignado-. Subir cotizaciones en un país con una tasa de desempleo de 15% y más de 3 millones y medio de parados lo único que va a hacer es endurecer las nuevas contrataciones y, por tanto, tendrá el efecto contrario".

Para Lorenzo Amor es evidente que un tema tan serio como el de las pensiones ha de resolverse con una visión de conjunto y lo que este Gobierno no parece querer ver es que "que muchas veces el problema no está en los ingresos, sino en el gasto". Por eso, lamenta que se haya recurrido "a lo más fácil para tapar el agujero".

"La vaca no da más leche"

"Es como si un hostelero que tiene déficit de ingresos tiene la feliz idea de subir los precios de su carta. Eso es exactamente lo que ha hecho Escrivá", resume el presidente de ATA. Los autónomos -que en ese ejemplo serían los clientes- ya no pueden más. "Nos han subido las cuotas de autónomos, las cotizaciones, los costes laborales, la luz, los carburantes… Están asfixiando al tejido empresarial", lamenta Amor, que no duda en parafrasear a Winston Churchill para explicar la encrucijada ante la que nos encontramos: "La vaca no da más leche".

Precisamente por eso, los autónomos advierten al Gobierno de Pedro Sánchez de los múltiples daños colaterales que puede provocar esta medida. Por un lado, el jarro de agua fría que la subida de cotizaciones supondrá para aquellos que están empezando: "Para un joven, emprender en estos momentos es muy difícil con el panorama que nos están dejando".

La economía sumergida

Por otro, que esto puede derivar en un problema mayor para el conjunto de España, ya que "va a hacer que mucha gente se vaya a la economía sumergida". No en vano, éste ya es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta nuestro país.

"Mientras en Europa la economía sumergida representa un 13%, en España ahora mismo se sitúa en el 22% de nuestro PIB", explica Amor que, sin embargo, asegura que, si el Gobierno quiere acabar con esta lacra, lo tiene fácil: "El mejor ejemplo lo tenemos en Madrid que, con unos impuestos amables, tiene la tasa de economía sumergida 9 puntos por debajo de la media".