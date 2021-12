Se dispara el precio de las bicicletas de segunda mano: "Está saliendo mucha chatarra de los trasteros"

El mercado de bicicletas de segunda mano vive su momento dorado a raíz de la crisis de suministros y materias primas. Además del espectacular aumento de las ventas de bicicletas, muchos compradores no están dispuestos a esperar un año para conseguir una bicicleta nueva y se lanzan a explorar las opciones de segunda mano.

"El mercado se esta moviendo mucho", explica Dani, propietario de Rebici, una tienda de bicis de segunda mano en Madrid. "El negocio ha aumentado en el último año. Hay mucha demanda y como las bicis nuevas tienen lista de espera de más de ocho meses, se está recurriendo mucho más al mercado de segunda mano".

Ventas y precio medio de bicicletas en 2020

La facturación total del sector de la bicicleta en España se disparó un 40% en 2020 hasta los 2.607,38 millones de euros. También ha aumentado un 21,7% el precio medio de las bicicletas, según las cifras aportadas por la Asociación de Marcas y Bicicletas de España.

"Han subido muchísimo los precios por tanta demanda", explica Dani. "Nosotros normalmente vendemos las bicis de segunda mano en menos de un mes y tenemos principalmente dos tipos de cliente: los que demandan calidad y los repartidores que buscan bicicletas sencillas que se puedan dejar en la calle sin riesgo".

Desde la plataforma online de compraventa de bicicletas Tuvalum, aseguran que en el último año han visto cómo han aumentado tanto el número de usuarios como los precios: "Aunque no se puede hablar propiamente de una burbuja, sí que existe un pequeño componente de especulación entre los que tienen una bici guardada y quieren venderla aprovechando la subida de precios", explica Ismael Labrador, cofundador de Tuvalum. "Sin embargo -advierte- no todo se acaba vendiendo".

Según Tuvalum, mucha gente está aprovechando para cambiar de bici, sobre todo en las gamas altas, que es donde hay más oferta. Por el contrario, la gama media suele ser la más escasa porque los propietarios no pueden comprar una bici nueva a corto plazo.

"Está saliendo mucha chatarra de los trasteros y hay precios disparatados por ahí. Pero no todo se vende porque la gente no compra lo que sea a cualquier precio", señala Labrador. "Además, nosotros filtramos lo que no merece la pena y estamos rechazando mucha bici vieja. Siempre ha existido la picaresca en el mercado de segunda mano."