En jaque la propuesta de financiación de Madrid, Barcelona y Athletic

La transferencia de una parte de los derechos audiovisuales por parte de los clubes durante 25 años debilita la propuesta de financiación que han presentado Madrid, Barcelona y Athletic, denominada Proyecto Sostenible, como alternativa al Proyecto Impulso de LaLiga, según indican algunos analistas.

La financiación que propone el Proyecto Sostenible, elaborado por Key Capital Partners, que colaboró en el proyecto de la Superliga, se sustentaría en un préstamo otorgado por Bank of America, HSBC y JP Morgan.

Sin embargo, analistas consultados creen que la alternativa propuesta no es un ‘term sheet’ de financiación, ya que no habría compromisos concretos por parte de las entidades financieras, ni supone una propuesta vinculante, ni siquiera indicativa de financiación por parte de los inversores finalistas, ya que no está firmada.

El Proyecto Impulso plantea una propuesta vinculante lista para ser ejecutada si lo deciden los clubes de LaLiga. La propuesta de LaLiga se basa en una aportación de capital e incorpora un socio estratégico que comparte riesgos.

En el caso de la alternativa habría un retorno fijo para las entidades que prestan. Se trata de una financiación que requiere otorgar garantías a los financiadores con un derecho preferente sobre ingresos audiovisuales, según el mismo análisis, que considera que clubes que tienen pignorados sus derechos de televisión no podrían adherirse salvo que dedicaran el dinero recibido a cancelar deudas preexistentes. Otra duda que surge es lo que ocurriría con los clubes que desciendan y si tendrían que pagar las deudas fijas durante 25 años sin tener recursos para ello.

En el caso del Proyecto Impulso la estructura de cuentas de participación, posibilita la incorporación de CVC como socio, asumiendo riesgo de capital. La valoración ofrecida por los fondos CVC ha sido considerada razonable desde un punto de vista financiero por los dos expertos independientes que la han analizado: Rothschild y Duff & Phelps. Representa un múltiplo de 15x Ebitda, superior a la media de las compañías cotizadas del mundo del deporte o al de las transacciones comparables, según ese análisis.

El valor de los derechos de televisión de las grandes ligas de futbol europeas ha caído en las últimas subastas. LaLiga está experimentando una fuerte caída en el número de suscriptores de televisión en España, mientras que las nuevas plataformas de entretenimiento (Netflix, Amazon Prime, Disney+, HBO) alcanzan cifras récord de abonados.

Las ligas domésticas están siendo amenazadas por posibles cambios en el futbol internacional, lo que hace necesario una transformación del negocio para revertir la tendencia y asegurar el crecimiento futuro, transformación que se podría hacer con capital a largo plazo que permita invertir y reduciendo endeudamiento.

Los Fondos CVC ponen en valor su experiencia en el ámbito deportivo y tecnológico, habiendo trabajado junto con clubes y federaciones en proyectos de características similares que alcanzaron arrojaron resultados positivos. Algunos ejemplos son la Formula 1, la Moto GP, o actualmente, las inversiones en rugby y voleibol.

La estructura actual es voluntaria permitiendo a los clubs que no quieran tomar el capital que ofrece La Liga mantener el 100% de sus derechos audiovisuales a futuro sin que se vean afectados. Esta voluntariedad aplica a los integrantes actuales y futuros de LaLiga.

El Proyecto Impulso recibió en agosto el respaldo de 39 de los 42 clubes de LaLiga. La propuesta definitiva ha sido aprobada de forma unánime en la Comisión Delegada del 1 de diciembre.

El análisis comparado entre ambas alternativas en la carta remitida ayer por el Real Madrid, F.C Barcelona y Athletic de Bilbao para presentar el Proyecto Sostenible está generando dudas en clubes acerca de la seriedad y rigurosidad de la nueva propuesta, dadas las incorrecciones e imprecisiones financieras que consideran que presenta, con cifras poco realistas como la cuantificación de los ingresos de LaLiga en 50 años en 1.875.595 millones de euros (casi 2 billones), el 20% del PIB actual de España.