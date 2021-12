Franco se ampara en la Abogacía del Estado para no desconvocar la Asamblea de LaLiga ni juzgar el acuerdo con CVC

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, se amparó este jueves en el criterio de la Abogacía del Estado para no desconvocar la Asamblea de LaLiga prevista para este viernes ni entrar a juzgar la legalidad del acuerdo "entre particulares" con CVC.

Así lo explicó el propio Franco en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión convocada por el CSD entre las distintas partes discrepantes y a la que no se presentaron el Real Madrid, el Barça ni el Athletic.

Franco precisó que la reunión obedecía a la "obligación institucional" que corresponde al CSD de buscar el "máximo consenso posible" en el mundo del futbol español, y subrayó que cree "deseable, necesario" e incluso "imprescindible" lograr "un mayor nivel de acuerdo" entre las partes implicadas.

Pensaba, dijo, que la reunión podría servir para "al menos, acercar posturas" entre las partes. "No ha sido posible", lamentó, y en ese sentido dejó claro que no quiere "culpabilizar a nadie, ni muchísimo menos", porque los clubes están "en su derecho" de no acudir a la cita.

Sin embargo, subrayó que el CSD mantendrá sus "puertas abiertas" para todo lo que contribuya a "mejorar el entendimiento" en el futbol español, que no puede "permitirse el lujo de estar permanentemente en los juzgados". "Es una tendencia que tenemos que cortar", alertó.

Franco reconoció que se habían formulado dos pretensiones ante el CSD. Por un lado, "se nos pedía" anular la convocatoria de la Asamblea prevista para este viernes, y basándose en un informe "perfectamente claro" de la Abogacía del Estado, consideró que solo se podría tomar esa decisión con unos motivos "muy claros, concretos y tasados que, a día de hoy, no se dan".

Además, con base en un informe igualmente "contundente, claro, rotundo" de la Abogacía del Estado, Franco subrayó que el CSD tampoco "debe entrar en el fondo de un acuerdo entre particulares", como es el alcanzado entre LaLiga y CVC, ni juzgar si es legal o no, algo que él tampoco quiso hacer a pesar de las preguntas sobre ello.

Pese a todo, insistió en que el CSD no puede permanecer "ajeno" ni "de brazos cruzados" ante la situación. Por ello convocó la reunión de hoy y, "pase lo que pase" en la Asamblea este organismo seguirá "intentando que haya acuerdo" y que no haya "ni víctimas ni verdugos, ni culpables ni salvadores", sino "lo mejor para el futbol español".