Inquietud por las videoconsolas: desaparecen de los catálogos y se disparan en la reventa

A las puertas de la Navidad hay algunos productos que va a ser muy difícil regalar. Los más cotizados serán los aparatos electrónicos debido a la falta de suministros, de producción y al encarecimiento de las materias primas, lo que está generando importantes cuellos de botella en el mercado.

Libre Mercado ha tenido la oportunidad de hablar con un trabajador de Media Markt, que prefiere no desvelar su identidad, para conocer de primera mano cómo están viviendo estas particulares Navidades los vendedores de productos tecnológicos.

Los productos que más escasez están sufriendo son las consolas de nueva generación. En concreto, la Play Station 5 y la Xbox Series X. Ambas consolas llevan meses sin stock. El empleado nos dice que "la PS5 es el producto que más nos solicitan. Cada día nos preguntan los clientes y recibimos llamadas de teléfono varías veces al día" de interesados en comprarla.

Otro de los productos que están faltando son los nuevos móviles que acaban de salir al igual que las tablets, pero en especial es el iPhone 13 y sus modelos, asegura el trabajador.

Esta falta de stock no ha hecho que suban los precios, de momento, ya que el PVP viene fijado por el fabricante, aunque nos confiesa que "en ocasiones el fabricante nos envía el producto en packs que no podemos deshacer, obligando al cliente a comprarlo con algún accesorio extra", como puede ser un mando adicional o un videojuego.

Cuando llegan, las consolas de nueva generación vuelan. "Tanto la Series X como la PS5 se venden en cuanto tenemos disponibilidad, y no hemos recibido, en un año que llevan en el mercado, apenas devoluciones. Podemos decir que han sido un éxito ambas consolas. Las Series S también se venden mucho pero tenemos más stock", explica.

Pese a esto, en el caso de Media Markt este empleado asegura que no han subido los precios. Es más, afirma que "se han hecho más ofertas y campañas que nunca, haciendo prácticamente cada mes una o varias campañas muy fuertes como días Sin IVA, descuentos directos, financiación al 0%, etc".

Finalmente preguntamos a este empleado que cuándo cree que el stock y la oferta recuperarían los niveles habituales previos a la pandemia, y parece que habrá que esperar. "Yo creo que más adelante, para 2023 como mínimo, porque hay un problema importante de falta de silicio y no tiene pinta de que se vaya a resolver a corto plazo. Y a eso, súmale la gran demanda que hay... Va para largo", prevé.

Catálogos, sin videoconsolas

Tras la escasez que hemos visto anunciada por el trabajador de Media Markt, en LM hemos repasado los catálogos de esta empresa y otras para comprobar si han incluido en ellos a las videoconsolas de nueva generación, y la realidad es que no incluyen ni los modelos nuevos ni los antiguos.

Una de las claras diferencias que hemos visto en el último folleto que tenía la empresa Media Markt, es que no tenían videoconsolas en su catálogo, algo que sorprende ya que no fallan años anteriores. Tampoco aparecen los nuevos iPhone 13. Por lo que respecta al catálogo de El Corte Inglés, tampoco aparecen en su folleto de Navidad las videoconsolas, un producto que en esta empresa también había sido un fijo para sus ventas.

En el catálogo de la empresa GAME sí que aparece una videoconsola de nueva generación, que es la Xbox series X y Xbox series S. Se ofrece a través de un pack especial de 24 meses de Xbox Game Pass Ultimate. También ofrecen la Nintendo Switch, una consola que no es de nueva generación, pero sí que es más nueva que la anterior generación (PS4 y Xbox One). La videoconsola de nueva generación que no aparece es la de Sony, la Play Station 5.

Aunque Amazon no tenga un catálogo, hemos visto que tampoco se puede comprar una videoconsola de nueva generación, tanto la Play Station 5 como la Xbox series X están agotados y sin stock hasta nuevo aviso.

Algo que nos hemos podido fijar, es que en ningún catálogo de las empresas nombradas llevan las videoconsolas de la anterior generación (PS4 y Xbox One), pese en que todas estas se pueden llegar a comprar.

El boom de la reventa

Sin embargo, la escasez de este producto ha sido una gran oportunidad para todas esas personas que querían sacarse un dinero extra. Cuando una nueva remesa de videoconsolas salía al mercado, había gente esperando comprarla solo para venderla por un mayor precio que el original.

Por ejemplo, hemos podido comprobar que en algunas webs se puede comprar la Play Station 5. En Eneba la hemos podido ver por unos 700-800 euros, algo que supera su precio original establecido en 499 euros.

Mil Anuncios es otra página en donde la misma videoconsola la hemos visto desde los 700 euros hasta llegar en algunos casos a los 1.300 euros, triplicando casi el precio de mercado.

Ebay es otra página famosa por vender todo tipo de objetos. Del mismo modo, hemos mirado los precios de las Play Station 5 y rondan los 700-900 euros. Algo que beneficia a esta página es que, en vez de vender directamente el producto, pueden hacer pujas y hacer que el precio se dispare fácilmente.