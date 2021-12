La inflación ha repuntado al 6,7% en diciembre, la tasa más alta desde marzo de 1992, por el aumento de los precios de la electricidad, según el indicador avanzado del índice de precios de consumo (IPC)

Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta tasa anual de diciembre supone un aumento de más de un punto frente a la de noviembre, que fue del 5,5%.

En el comportamiento, avanza el INE, destaca la subida del precio de la electricidad, mayor este mes que en diciembre de 2020 y, en menor medida, el aumento de los precios de la alimentación, frente al descenso registrado el año pasado. Cabe reseñar además, aunque en sentido contrario, la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, que se incrementaron en 2020.

A pesar de la escalada de los precios, en Libre Mercado venimos contando que los ministros del ala económica del Gobierno llevan varios meses quitándole hierro al fenómeno inflacionario que amenaza, sobre todo, a los ahorradores y a las clases medias y bajas. "La inflación no me preocupa a corto plazo" porque "no es exorbitante", declaraba la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a principios de septiembre.

Subida generalizada de precios

Aunque el Gobierno siga restándole importancia al repunte de la inflación, las dudas sobre su carácter temporal son tan evidentes, que otros organismos, como la Reserva Federal, recomiendan a los países afectados eliminar el adjetivo de "transitoria" al referirse a este fenómeno. Sin embargo, el pasado 30 de noviembre Calviño volvía a utilizar el término que la Fed pretende fulminar. La subida de la inflación responde a un "fenómeno transitorio", insistía la socialista. Pues resulta que el IPC interanual encadena doce tasa positiva consecutiva.

Como venimos recordando también en este periódico, está claro que los precios de la energía son responsables de una parte importante del ascenso de los precios, pero la realidad es que esta subida se está dando ya de manera generalizada en todos los productos.

La mejor prueba es el aumento de la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y la parte energética (es decir, el componente volátil). Si en agosto este indicador crecía una décima, en septiembre crecía otras tres, en octubre lo hacía en cuatro décimas y ya en diciembre otras cuatro décimas, hasta el 2,1%.

Además, en tasa mensual, el IPC encadenó su quinto repunte consecutivo al subir un 1,3% en diciembre, un punto por encima del ascenso registrado en el mes de noviembre. Se trata de la mayor subida mensual de la inflación en un mes de diciembre desde el año 1983.