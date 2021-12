Té a cambio de petróleo: el más extraño pago de deuda de los últimos años

El trueque fue uno de los primeros métodos de pago inventados por el hombre. En este caso, en lugar de utilizar el dinero como medio de pago se utiliza una materia prima o producto. Así, un productor o empresario cambia sus bienes o servicios por los que produzca un homólogo. Aunque no es el modo más habitual de saldar una cuenta, se sigue utilizando a día de hoy incluso entre países para saldar deudas contraídas. Es el caso de Sri Lanka e Irán.

Ambos países han acordado saldar una vieja de deuda, arrastrada por Sri Lanka desde hace nueve años, mediante el té. La India mantenían una cuenta pendiente de 222 millones de euros con Irán por el petróleo suministrado en 2012. En lugar de abonarlo en dólares, euros o en cualquier otra divisa, estos dos estados han llegado al acuerdo de pagar la citada deuda entregando cantidades regulares de té de manera mensual.

El motivo no es que el país situado al sur de Asia no tenga la solvencia suficiente como para abonar la deuda, sino que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán impiden que se puedan realizar transferencias a los bancos situados en el país árabe. Por tanto, al no poder abonar la cuenta por la vía tradicional, como es el dinero, han tenido que recurrir al pago en especies con la finalidad de no violar las sanciones impuestas tanto por la administración americana como por la ONU.

Aunque es cierto que Sri Lanka está atravesando un momento de dificultad económica, es uno de los mayores productores de té con casi 340 millones de kilos anuales. De esta manera, y teniendo en cuenta que el té es uno de los alimentos que se pueden enviar por motivos humanitarios, estos dos países han logrado llegar a este curioso acuerdo.

A partir de este momento, y según ha asegurado el ministro de Plantaciones de Sri Lanka, Ramesh Pathirana, enviarán cada mes té por valor de 5 millones de dólares (4,4 millones de euros). "En recientes negociaciones, llegamos a un acuerdo por escrito para reembolsar la deuda de Irán y los intereses de la misma en forma de un envío mensual de té producido en Sri Lanka", declaró a Reuters.