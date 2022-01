BankinterLD y CaixaBank, las dos nuevas apuestas de Iván Martín en Magallanes VI

Magallanes Value Investors ha reforzado su posición en bancos españoles y europeos durante el último trimestre a través de las compras de títulos del italiano UniCredit, el alemán Commerzbank y el griego Eurobank Ergasias, así como de entidades españolas como CaixaBank o Bankinter, habiendo aumentado su posición en esta última.

Así lo ha señalado su director de inversiones, Iván Martín, en la carta trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2021. En ella, especifica que la firma ha incrementado sus posición en Antofagasta, la empresa francesa de quesos Savencia, la compañía irlandesa de bebidas C&C Group y el fabricante francés de automóviles Renault, así como en IAG, mientras que ha reducido a la mitad su posición en Inditex.

Ya en el mes de mayo, Iván Martín visitó al equipo de Tu Dinero Nunca Duerme en esRadio donde comentó precisamente su apuesta por el sector financiero, muy comentado en el entorno del value investing por ser una posición tradicionalmente rechazada por este tipo de inversores. Entonces, Martín explicaba que "nosotros somos selectores de valores, incluso en sectores que no son demasiado apetecibles. La tesis general sobre la banca sigue vigente, peor hay algunas excepciones. Bancos sí, pero no todo vale", decía Martín.

Ya en mayo, sobre Bankinter Iván Martín recordaba que había sido " el único banco que prácticamente no ha tenido que hacer ningún ajuste en España. Y está adaptado a la nueva realidad digital. No es el banco más grande de España, pero eso no nos importa: lo que buscamos es que sea solvente, rentable, con tasas de rentabilidad de doble dígito, centrado en el negocio minorista, sin mochilas de expansiones pasadas... Está muy pensado el porqué de determinados bancos".

Por otra parte, Magallanes ha comprado Deep Value Driller e incrementado su peso en Ibersol y Lucas Bols en su fondo Microcaps, mientras que en el lado de las ventas, han vendido la posición total en Avance Gas y Reno de Medici.

En cuanto a las rentabilidades del último año, el fondo Iberian ha obtenido un 20,91% acumulado y el European, un 26,1% acumulado, mientras que el Microcaps ha registrado un avance del 46,73%, acumulado, según Mornignstars.

En el contexto macroeconómico actual, marcado por la recuperación económica, los cuellos de botella en la cadena de suministro, la inflación y los bajos tipos de interés, la firma sostiene que saldrán beneficiados sectores como energía, minería de cobre, acereras, químicas, fertilizantes, fabricantes de coches, aerolíneas, empresas ligadas a la reapertura de la economía o financieras.