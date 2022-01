El Bootcamp de Data Science del que todo el mundo habla y que está cambiando el futuro de los jóvenes

MIOTI Tech & Business School, primer centro de formación postgrado 100% tecnológico que existe en España, lanza un nuevo Bootcamp de Data Science diseñado para todo tipo de perfiles jóvenes que quieran dar el salto a la profesión más demandada y mejor pagada del mercado.

La demanda de especialistas en Inteligencia Artificial en España ha crecido un 75% en 2021, y por ello, las empresas necesitan perfiles especializados que combinen la analítica y la estrategia con la parte técnica, por lo que la formación en esta disciplina se convierte en un valor diferencial para los recién graduados o jóvenes con formación profesional.

De esta manera, MIOTI pone a disposición de cualquier perfil, ya sea técnico o no, el Bootcamp más práctico y con mayor empleabilidad del mercado. Un programa intensivo de 4 meses de duración en el que los candidatos trabajarán con Datasets reales y resolverán problemas de negocio utilizando Data Science y Machine Learning. Asimismo, aprenderán desde los conceptos básicos de preprocesamiento de datos, Inteligencia Artificial y programación en Python, hasta los últimos modelos de redes neuronales profundas y reconocimiento de imágenes.

Durante las dos últimas semanas, de forma paralela al proyecto final del Bootcamp, el equipo de MIOTI se centrará en la empleabilidad de los candidatos en los "Employer Days". Los alumnos tendrán la oportunidad de conocer y entrevistarse con los responsables de Recursos Humanos de grandes empresas colaboradoras de MIOTI como Repsol, Janssen, Pelayo, Securitas Direct… y conocer los proyectos de Data Science y necesidades de talento de estas empresas con el objetivo de encontrar un "match" para que se incorporen a sus equipos.

El programa cuenta con dos modalidades: una presencial, en clase con todas las medidas de seguridad contra el COVID-19; y otra a distancia, en live streaming, para que los estudiantes puedan acceder a las clases desde cualquier parte y con todas las herramientas académicas necesarias para que puedan disfrutar y aprender de la forma más similar al formato presencial.

Tras terminar sus estudios en MIOTI, el 99% de los alumnos están trabajando y más del 70% han mejorado su puesto de trabajo en 6 meses, lo que convierte a MIOTI Tech & Business School en la mejor opción para impulsar la empleabilidad.

Para más información e inscripciones aquí

MIOTI Tech & Business School es el primer centro de formación postgrado 100% tecnológico que existe en España. Forman y son especialistas en los campos de Data Science, Inteligencia Artificial, Internet of Things y eBusiness. Cuentan con una metodología Learning By Doing totalmente práctica, donde se aprende haciendo, como instrumento para conseguir un aprendizaje diferencial, práctico y estable en un entorno tecnológico de permanente cambio. Los estudiantes de MIOTI tienen una empleabilidad del 99% al finalizar sus estudios y un 70% mejora sus puestos de trabajo en 6 meses.