Marta Rivera de la Cruz: "Fitur va a ser un lugar seguro y no ha habido bajas"

La edición de Fitur de 2022 comienza esta semana en la capital de España y la consejera de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha visitado el programa de Es la Mañana de Federico de esRadio para comentar todas las novedades con las que contará.

Rivera de la Cruz ha señalado que "Fitur tenia que ser ahora" porque "si se lleva a mayo se pierde la temporada turística y el sector no puede esperar más". Tampoco quiso que se suspendiera pese a la ola de ómicron y "mandar el mensaje de cerrar todo". "Había que dar un paso al frente", ha añadido.

La consejera tomó esa decisión bajo el "espíritu Ayuso" que "acaba convenciendo a los más reticentes" de que se puede compaginar mantener abiertos los negocios con la lucha contra el coronavirus como se lleva haciendo desde mediados de 2020 en la Comunidad de Madrid. Para Rivera de la Cruz en Madrid "hay optimismo".

Duro protocolo para acceder a Ifema

Una de las novedades de la edición de 2022 de Fitur es que "se ha blindado todo", en palabras de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte CAM. Este "protocolo duro" va a permitir que "Fitur va a ser un lugar seguro" y que no haya "habido bajas".

Aunque sabe que no va a pasar "lo de 2019", cuando se llegó al récord de visitantes, sí está convencida de que la edición de 2022 "va a superar lo que se hizo en mayo del año pasado". En la edición de 2022 "hay 70 representaciones oficiales de países y 7.000 empresas" además, "se esperan a 60.000 personas para hacer negocios y 30.000 visitantes".

La "asignatura pendiente" para el turismo madrileño en boca de la consejera es "la recuperación del turismo asiático, que está cerrado a todos los mercados", y es algo que "no depende" de la Comunidad de Madrid sino de estos propios países.

Sobre el turismo chino sólo se ha recuperado "un 17%" y cree que "hasta que ese turismo no se recupere no vamos a llegar a los niveles anteriores. Todo el sudeste asiático sigue siendo un muro". Sin embargo "el mercado francés se ha superado. Hay más ahora que en 2019".

Rivera de la Cruz ha contado que la CAM ha "firmado un convenio" con las academias de idiomas, y que estas "van a estar por primera vez en Fitur": "Estamos viendo cómo ayudarles para ampliar la oferta que ellos tienen. Se ha establecido una colaboración entre la administración y el sector privado que no existía". Además, ha apuntado que "hay otros proyectos en marcha con las escuelas de negocios": "La consejería está remando con Toni Cantó, que está muy ilusionado por lo que está haciendo".

Una consejera de Ayuso… independiente

Por otro lado, Rivera de la Cruz ha dicho que no es del PP, sino "una consejera independiente". Ha explicado que dejó "de ser de Cs como 15 días después de que cayera el gobierno, lo que pasa es que lo hice con total discreción. Si Ayuso no me hubiese llamado, yo hubiera dejado la política en ese punto".

La consejera ha manifestado que está "muy orgullosa de ser parte del gobierno de Ayuso" y que "los espacios de valores se representan en muchos sitios": "Los valores son cosas de personas, y yo me siento muy representada por los valores que representa Isabel Díaz Ayuso".