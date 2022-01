La cadena de supermercados rusos Mere se va de España

La cadena de supermercados rusa Mere llegó a nuestro país hace menos de un año con la intención de abrir 40 tiendas en solo doce meses. Sin embargo, la cadena solo ha abierto 8 establecimientos, que ahora se plantea cerrar, algunos de forma temporal y otros de manera indefinida, ya que la decisión todavía no está clara.

Según han informado desde InfoRETAIL, los primeros en bajar la persiana serán los centros situados en Parla, Gandía y Aldaia a partir del próximo 15 de febrero. Pero, en los próximos meses también podrían seguirles los otros cinco supermercados situados en Valencia, León, Murcia y Tarragona.

La cadena, por el momento, solo ha confirmado el cierre de tres establecimientos, pero se prevé que la decisión se extienda a los otros cinco, que sí permanecerán abiertos momentáneamente. Fuentes del grupo han asegurado al portal especializado que, en este momento, su intención es abandonar España, pero que no descartan que pueda ser una decisión temporal. El motivo se encuentra en que cada una de las tiendas estaba generando pérdidas por valor de 15.000 euros mensuales.

Cabe señalar que el grupo ruso, perteneciente al holding Torgservis, está llevando a cabo una campaña de repliegue en su estrategia de expansión por Europa. En Francia han cancelado su desembarco y en Reino Unido está sufriendo duramente las consecuencias del desabastecimiento tras el Brexit y las nuevas normas.

Un supermercado diferente

Mere es una cadena que destaca por sus precios bajos, para ello prescinde de muchas cosas. De hecho, define su estilo como no-frills (sin florituras). Esto supone que en estos establecimientos no hay lineales al uso, ni estanterías. Los productos están colocados sobre palets y sobre las propias cajas de los productos. Un estilo más similar a las tiendas que suelen vender al por mayor como Makro, Aldi o Lidl. Es más, también suelen caracterizarse por vender los productos en formato más grande y no solo para los profesionales de la hostelería. Sin embargo, parece que su estrategia no ha terminado de cuajar en nuestro país.