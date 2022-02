Los asesores fiscales cargan contra Casado por alardear de tener datos del hermano de Ayuso: "¡Hay que ser torpe!"

Los asesores fiscales no dan crédito ante las declaraciones de Pablo Casado en las que ha presumido esta mañana de contar con datos fiscales y bancarios de terceros desde este verano. "A mí me llega una información a finales de verano, es verdad, que con datos fiscales y bancarios, por tanto, se podía inferir que venía de alguna institución pública, y eso es lo que yo transmití" ha contado el presidente del PP este viernes, en una entrevista en la Cope.

"Imagino que las transferencias y los datos fiscales no obran en poder de cualquier persona. Y esa, es la única vinculación que yo hago a título personal de dónde puede venir esa información" ha insistido Casado a Carlos Herrera, aunque ha negado que la documentación llegara de Moncloa, como asegura Isabel Díaz Ayuso que le dijo.

Con estas palabras, el líder del PP intentaba dar veracidad a la versión de que hace unos meses llegó a Génova un dosier con "información" sobre que el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, habría cobrado "una comisión de 286.000 euros" por una compra de mascarillas a China a través de la empresa Priviet.

Casado consideró que era "un importe lo suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias", con lo que ha señalado directamente a Ayuso. A su vez, la presidenta madrileña ha dado cuenta hoy también del contrato que se realizó durante los meses más duros de la pandemia del coronavirus y en el que intermedió su hermano.

"¡Hay que ser torpe!"

Casado se ha negado en redondo a desvelar el origen del dosier, aunque lo que más ha espantado a los expertos tributarios consultados por Libre Mercado es que su excusa para darle credibilidad al documento es que contenía datos fiscales personales. Y es que, esa información solo podría haber salido de la Agencia Tributaria (AEAT).

"El único medio para obtener datos fiscales está en la Agencia Tributaria y los datos fiscales sólo se pueden obtener para realizar una gestión tributaria en curso y sólo los puede manejar el personal autorizado. Todo demás es una ilegalidad, por lo que es incomprensible que Casado admita que ha aceptado y que posee datos ilegales" declara el ex director general de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo. "¡Hay que ser torpe para pavonearse de eso!" exclama Jarabo. "Es algo muy grave. No se puede usar una ilegalidad para fines políticos. ¿Tan desesperado está Casado?" se pregunta.

El ex director general de la AEAT ha explicado que no todos los funcionarios de la Agencia tienen acceso a todos los datos fiscales de los contribuyentes españoles. "El acceso está restringido y, cuando un funcionario consulta un dato, queda registrado el día, la hora y hasta si lo ha impreso. Si el sistema detecta que ese dato fiscal lo ha consultado, pero no lo ha usado dentro del trabajo que está haciendo en la Agencia, entonces, saltan las alarmas" cuenta.

"Se está aireando una irregularidad"

Eso sí, "esto no significa que no se pueda burlar a los sistemas informáticos de la AEAT o no se produzcan consultas indebidas" (el nombre técnico). Ruiz Jarabo cuenta que él mismo firmaba sanciones "todas las semanas" a funcionarios que consultaban datos personales de contribuyentes de manera injustificada. En sus más de 40 años de profesión "he visto de todo: desde gente que consultaba datos a cambio de dinero a gente que lo hacía por mero cotilleo a personajes famosos" relata. "A una funcionaria la tuvimos que suspender hasta dos años por esto" recuerda.

En una línea similar ha ido la presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Stella Raventós, que considera que las declaraciones de Casado, "aludiendo a datos fiscales con fines políticos son muy poco éticas". La experta insiste en que "se está aireando una irregularidad".

A Raventós no le sorprende que desde Hacienda "se filtren datos porque en la Agencia hay una falta de transparencia tremenda, pero es ilegal y, por supuesto, no se pueden utilizar, y menos, por un político". La experta ha insistido en que "solo la persona que está tratando un determinado expediente puede acceder a esa información". Preguntada por este periódico, la Agencia Tributaria ha declinado pronunciarse sobre la polémica.