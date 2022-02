Las 10 OPI más esperadas de 2022

2021 será recordado por salidas a bolsa como las de Coinbase, Rivian o Robinhood. Las cotizaciones de empresas se vieron impulsadas por la relativa falta de nuevas ofertas en 2020, ya que muchas compañías se abstuvieron salir a bolsa a la espera de disminuir las incertidumbres económicas fruto de la pandemia.

Sin embargo, no todas las OPI tienen el éxito asegurado. Maxim Manturov, Head of Investment Advice de Freedom Finance Europe, explica que: "para aquellos que buscan capitalizar rápidamente su inversión, la investigación sobre la estrategia de las empresas es fundamental antes de elegir invertir." Dependiendo de los detalles de cada acuerdo, una OPI puede ser una oportunidad para los inversores. La pregunta fundamental a la que los inversores deben responder antes de tomar una decisión es si una empresa sale a bolsa para recaudar el dinero que necesita para acelerar su crecimiento, o bien si los propietarios simplemente quieren captar capital en la cima de su éxito. Dilucidar la diferencia entre estos dos escenarios no siempre es fácil. En ocasiones, las acciones se disparan tras la OPI mientras que, en otras, los inversores pueden experimentar pérdidas a corto plazo.

Los analistas de Freedom Finance Europe, bróker que permite a los inversores minoristas españoles participar en OPIs de los principales mercados de valores del mundo, repasan un 2022 durante el que tendrán lugar esperadas salidas a bolsa y en el que se prevé alcanzar de nuevo una cifra récord tanto de OPIs, como de capital invertido.

Estas son las empresas que están a punto de cotizar en bolsa y que, según los expertos, podrían disparar su valor:

Starlink ofrece servicios de Internet por satélite de alta velocidad, incluso en los lugares más remotos del mundo. Su funcionamiento sin interrupciones será proporcionado por 4000 satélites. En noviembre de 2021 ya se han puesto en órbita 1842 de esos satélites. Marzo de 2024 es la fecha en la que se espera que el 50% de los satélites estén en órbita, cuyo lanzamiento total se completará para 2027.

Elon Musk anunció el proyecto en 2015, y ya en 2020 dejó claro que su salida a bolsa era un paso imprescindible. La cantidad invertida en Starlink superó los 10 000 millones de dólares. Musk está vigilando de cerca los indicadores financieros pues la fecha de salida a bolsa depende de ellos.

Starlink presentaba una capitalización de 72 000 millones de dólares en 2021 y una inversión total planificada para el proyecto de 20 000 millones.

Como parte de su lucha ante las sanciones estadounidenses, ByteDance ha creado una nueva empresa: TikTok Global. A esta le fueron otorgados todos los derechos sobre la aplicación del mismo nombre, así como el código, para gestionar su trabajo en América.

El segmento estadounidense de usuarios de TikTok asciende ya a 200 millones de personas. Además, la posibilidad de atraer organizaciones reconocidas para lanzar campañas de marketing se mantiene abierta.

Oracle y Walmart se convirtieron en propietarios de las acciones de la nueva empresa. Los puestos directivos fueron asumidos por ciudadanos norteamericanos. La fecha de su salida a bolsa aún está por determinar. Las valoraciones preliminares sitúan el valor de TikTok en torno a los 50 000 millones de dólares.

TikTok es la red social de crecimiento más rápido en todo el mundo. El número de usuarios aumenta constantemente, lo que hace que el sitio sea muy atractivo para campañas publicitarias y de marketing. El competidor directo de TikTok, Kuaishou Technology, dio un buen ejemplo de lo que puede ocurrir: el precio de sus acciones se disparó un 161% el primer día de negociación tras su OPI del 5 de febrero de 2021.

Reddit es una plataforma online popular gracias a sus comunidades de debate o foros. Es una de las 20 webs más visitadas del mundo. Los usuarios pueden dejar mensajes anónimos, discutir cualquier tema o votar por sus comentarios favoritos.

Aproximadamente unos 52 millones de usuarios visitan Reddit a diario. La compañía está valorada en 10 000 millones de dólares, pero planea alcanzar los 15 000 millones con su salida a bolsa.

Reddit se está preparando de forma activa para su OPI: banqueros de inversión y abogados ya están trabajan do en ella.

En el segundo trimestre de 2021, la compañía obtuvo unos beneficios de 100 millones de dólares. Esta cifra casi triplica la del mismo período del año anterior. Los beneficios de todo el año 2020 fueron de 141,8 millones. En total, la compañía ha conseguido levantar un capital de 1300 millones de dólares en siete rondas de financiación. Tencent, gigante tecnológico chino, es el mayor inversor.

Discord Inc. ofrece a sus usuarios un servicio de mensajería gratuito con acceso a conferencias de voz y videoconferencias. Originariamente, la aplicación fue desarrollada para gamers, por lo que se hizo hincapié en su bajo consumo de recursos. Discord funciona ahora en diferentes plataformas: Windows, iOS, Android y en su versión para navegador. Su audiencia total ha superado los 140 millones de usuarios.

Discord Inc. está valorada en 7000 millones de dólares. Microsoft ya ofreció 10 000 millones por la empresa el año pasado pero el trato no se cerró. Desde la primavera de 2021, la firma se ha preparado de forma activa para su cercana salida a bolsa: con este propósito en mente, Discord Inc. ya nombró a su primer director financiero. La fecha de su salida a bolsa aún está por determinar.

Instacart es un servicio online de entrega de productos de alimentación; es la tercera firma en su segmento de mercado en los EEUU tras Walmart y Amazon. Su número de clientes ha aumentado significativamente con la llegada de la pandemia. Según las previsiones, la valoración de Instacart podría alcanzar los 30 000 millones de dólares al comienzo de su OPI.

La fecha de su salida a bolsa se ha trasladado, por ahora, a 2022-2023. Instacart ha decidido primero centrarse en aumentar su cuota de mercado.

Stripe es un servicio de pagos online. Con razón se considera que la compañía es la más cara de Silicon Valley, y se encuentra entre las 12 startups más influyentes de la última década.

La firma trabaja con miles de clientes en todo el mundo, incluidos Target y Zoom, firmas que ganaron popularidad durante la pandemia.

Stripe no tiene prisa por anunciar una fecha de salida a bolsa, pero en base a sus resultados financieros, los analistas apuestan a que tendrá lugar en 2022.

En septiembre de 2019, la última ronda de inversión permitió a la compañía recaudar 600 millones de dólares. Stripe no ha recaudado más fondos de terceros. En abril de 2020, la compañía estaba valorada en 36 000 millones de dólares; en 2021, la cifra aumentó a 95 000 millones. En total, la compañía logró recaudar 2000 millones durante todas sus rondas de inversión. Uno de los inversores de Stripe fue Elon Musk. Según algunos expertos, después de la OPI la compañía podría contar con una valoración de entre 45.000 y 100.000 millones. A pesar del objetivo de gran alcance ya conseguido, la compañía sigue teniendo posibilidad de crecimiento.

Klarna es una firma sueca. Es uno de los bancos digitales más grandes del mundo, amén de trabajar como empresa de tecnología financiera privada que ofrece acuerdos de pago en diferido para una variedad de productos minoristas. Esta es una tendencia en ascenso, especialmente debido al impacto de la pandemia. La empresa opera en más de 20 países y cuenta con más de 90 millones de usuarios. La valoración actual de la empresa es de 46 000 millones de dólares.

Desde su creación, la compañía ha recibido 3700 millones de dólares de inversión en 20 rondas de financiación, de los cuales consiguió 1300 millones en la última. En 2020, Klarna superó los 1000 millones de dólares de ingresos anuales por primera vez. Para atraer inversiones, la dirección de Klarna está considerando su salida a bolsa. Lo más probable es que tenga lugar en 2022.

Chime es uno de los bancos digitales más grandes de EEUU y está valorado en 14 500 millones de dólares. La compañía comenzó a ganar impulso en medio de la pandemia, cuando el público buscaba un formato en línea para tratar con las entidades financieras. La principal ventaja de Chime es que cuenta con una aplicación fácil de usar, que destaca por su manejo sencillo.

En 2020, la compañía consiguió triplicar sus ingresos hasta 600 millones de dólares en comparación con el año anterior. En septiembre de 2020, se llevó a cabo una ronda de inversión en la que Chime levantó 533,8 millones. La ronda G ha añadido otros 750 millones de dólares al fondo. En total, la inversión ascendió a más de 2000 millones. Según Reuters, Chime podría obtener una valoración en la OPI de 30.000 millones de dólares.

La empresa se está preparando de forma activa para su OPI y ya ha completado todo el trabajo preparatorio. La fecha exacta de la salida a bolsa aún está por determinar.

Databricks, empresa que proporciona almacenamiento de datos, ofrece una plataforma abierta y unificada para el almacenamiento de información y la ejecución de procesos de inteligencia artificial.

En la actualidad, más de 5000 organizaciones de todo el mundo, entre las que se incluyen ABN AMRO, Condé Nast, H&M Group, Regeneron y Shell, confían sus datos a Databricks para conseguir un mejor desarrollo e inteligencia comercial.

Los representantes de la compañía todavía no han ofrecido información alguna sobre la fecha exacta de la OPI pero la firma está realizando una preparación activa de su salida a bolsa. La valoración preliminar de Databricks asciende a 38 000 millones de dólares. Actualmente, Databricks, respaldada por las cuatro mayores compañías en la nube del mundo, es una de las empresas privadas más valiosas en el sector tecnológico.

Impossible Foods es una gran empresa estadounidense que desarrolla y produce productos veganos a base de plantas. La organización entró en el mercado con un sustitutivo de la carne y una hamburguesa que se hicieron populares en el mercado. Impossible Foods trabaja ahora en una línea de productos lácteos.

La demanda de alimentos saludables y de origen vegetal crece cada año, lo que hace que el nicho vegano cuente cada vez con mayor demanda. Impossible Foods ya está valorada en 8400 millones de dólares, pero podría alcanzar los 10 000 millones en el momento de su salida a bolsa. La fecha de la IPO todavía no se conoce.

Las inversiones en valores y otros instrumentos financieros siempre implican el riesgo de pérdida del capital.

Las comisiones, tarifas u otros gastos pueden reducir el resultado final de su inversión.

Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.

Esta información no pretende ser una oferta o solicitud para comprar o vender ningún instrumento financiero.

Las opiniones y recomendaciones aquí presentadas no tienen en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades individuales del cliente y no son un consejo de inversión.

Freedom Finance Europe, es el único corredor de bolsa con sede en la Unión Europea listado en el NASDAQ, con más de 500M€ bajo gestión. Pertenece a Freedom Holding Corp., compañía de inversión internacional con una capitalización bursátil de más de USD 3800M, regulada por la SEC norteamericana (Securities Exchange Commission).

A través de su plataforma online FREEDOM24, ofrece acceso a inversores minoristas de la UE a participar en OPIs en los principales mercados bursátiles de Estados Unidos y Europa, así como a comprar y vender acciones, ETF y futuros de compañías líderes a nivel mundial. Actualmente, la compañía presta servicios de inversión a más de 110.000 clientes de toda Europa, bajo la regulación MiFID II a través de la autoridad financiera de Chipre, CYSEC, donde está registrada la compañía.