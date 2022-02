Qué son los fondos indexados y cómo funcionan

Para entender este tipo de instituciones de inversión colectiva de gestión pasiva o fondos índice, cuya función es la de crear una réplica de un índice bursátil concreto, como puede ser el IBEX 35, Standar and Poor´s 500, Euroestxx 50 o cualquier otro de los grandes, hay que saber que no intentan superarlo, tal y como sí pretenden los fondos de inversión activa. Se trata de una inversión que equilibra la cartera del inversor, asegurando una menor volatilidad, puesto que es más estable que una acción individual.

Los fondos indexados tienen un buen número de ventajas para los inversores, la primera de ellas es que las comisiones no son tan elevadas, puesto que la actividad del gestor es prácticamente inexistente. Para algunos, esto puede representar, a su vez, su mayor inconveniente, ya que, como cabe suponer, van a depender por completo del índice que replican.

Su funcionamiento

Para invertir en fondos indexados lo más aconsejable es confiar en un neobanco experto en inversiones, como Myinvestor, o de un Robo Advisor, es decir, un asesor financiero automatizado que ofrece un servicio de gestión online de carteras de inversión según preferencia y perfiles utilizando algoritmos. Pero, en cualquier caso, siempre es de utilidad saber cómo funciona y para conocer qué esperar y el entorno donde el inversor realiza su apuesta de inversión a largo plazo.

En este sentido, de forma indirecta se adquiere todo el mercado de valores que forman un índice de forma proporcional a su importancia en este mismo fondo. Es decir, que si el fondo lleva a cabo un rastreo en el S&P 500, lo que hará será invertir en las 500 compañías que lo componen, las más grandes de los EEUU, o si replica el IBEX 35, lo hará en las 35 compañías más poderosas de España.

En definitiva, el inversor comprará las acciones que este fondo le ofrezca para que sus ganancias y pérdidas del índice que rastrea el fondo indexado se vean reflejadas. Así mismo, aunque no es lo habitual, el fondo indexado podrá llevar a cabo sus rastreos en índices menos diversificados, es decir, centrados en un sector específico, ya sean los bienes inmuebles, la energía, las materias primas, las divisas o la tecnología.

Menor gasto por cada inversión y otras ventajas

El ahorro está garantizado, pues como se ha comentado al principio de este mismo artículo, este tipo de fondo destaca por sus comisiones mínimas si se compara con otros fondos más habituales o con los tradicionales. Y es que, al tratarse de una gestión pasiva, la comisión que se lleva el gestor de fondo es bastante baja, ya que su trabajo es considerablemente menor.

Como también se ha indicado anteriormente, los fondos indexados no tienen como objetivo batir el índice al que se substraen o replican, puesto que el 95 % de los fondos de gestión activa, es decir, no indexados, no consiguen batir estos índices, como viene demostrándose continuamente. Por lo tanto, los fondos indexados consiguen mejores resultados sobre la inversión, de forma generalizada.

Pero, además de ser más baratos, este tipo de inversiones bursátiles ofrecen otro tipo de ventajas, como ofrecer un seguimiento más sencillo, son fáciles de comprender, no suelen operar a corto plazo, y es un campo de gestión completamente nuevo y con un rápido crecimiento.

¿Cuáles son los mejores fondos indexados?

Decir cuál es el mejor fondo indexado es complicado pues esto dependerá de cada perfíl de inversor y preferencias que tengas. Muchos prefieren estar expuestos a empresas de Estados Unidos, otros prefieren apostar por Europa, o incluyo hay quienes quieren invertir en todo el mundo. Lo mejor de todo es que sea cual sea tu preferencia, existe un fondo indexado para ti.

Las principales gestoras de fondos índice del mundo tienen un gran número de fondos disponibles con bajas comisiones para que elijas el que mejor se adapte a tí. Vanguard y Amundi son dos de las gestoras líderes del meracdo y con ellas puedes invertir en prácticamente culquier mercado que te propongas.

Ahora que ya sabes qué son los fondos indexados y cómo funcionan, ¿estás preparado para invertir en ellos?