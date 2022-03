El milagro de San Pedro Manrique, el pueblo soriano sin paro que no para de crecer

El municipio de San Pedro Manrique (Soria) es una anomalía estadística. Su población crece año tras año, su tasa de desempleo es prácticamente cero y no hay pisos disponibles para alquilar. El motivo es la fábrica de embutidos La Hoguera, que da trabajo a 190 personas y ha ayudado a fijar población en un territorio con menos gente que en Siberia. Y no es una exageración. Mientras que Siberia tiene una densidad de población de tres personas por metro cuadrado, la zona de Tierras Altas de Soria no llega a las dos personas.

El clima tampoco es bueno. Esta misma semana San Pedro Manrique ha registrado la temperatura más baja de Castilla y León. "Es una zona de sierras, orografía abrupta, fuertes vientos y gente dura y curtida", dice Teo Martínez, gerente de La Hoguera, la empresa que nació hace cincuenta años porque cuatro vecinos que no querían irse del pueblo para encontrar trabajo. Hoy en día, La Hoguera factura unos treinta millones de euros y sus productos se pueden encontrar prácticamente en cualquier supermercado.

"Mi padre junto con tres amigos decidieron no querían irse del pueblo, así que montaron un negocio de ganadería de cerdos. Al principio hubo muchas dificultades, pero cuando empezó a ir mejor, contrataron a gente del pueblo. Después llegó la propia fábrica de embutidos La Hoguera. Se dieron cuenta de que la mejor manera de generar valor añadido en un entorno rural era encargarse del proceso completo y no sólo del sector primario, porque al final, lo que genera puestos de trabajo es la industria", explica Teo Martínez.

El pueblo ha crecido de 450 a 650 habitantes en los últimos años. "Ahí se ve el gran cambio. Casi todo el medio rural está yendo a menos y nosotros hemos invertido esa tendencia", señala Martínez. Según los datos publicados por el INE del padrón municipal de 2021, el 32,37% de los habitantes empadronados en el Municipio de San Pedro Manrique son nacidos en el municipio, el 38,32% han emigrado a San Pedro Manrique desde diferentes lugares de España y el 29,31% proceden de otros países, principalmente de Marruecos (31,2%), Bulgaria (20,3%) y Ecuador (19,3%).

La empresa de embutidos arrancó con los chorizos y los salchichones de adobados. Más adelante llegó el jamón y el torrezno de Soria. "Es uno de nuestros productos estrella. Está muy de moda", explica Martínez. "Uno de nuestros principales hitos es que fuimos una de las primeras empresas de España en hacer chorizo sin aditivos. Esa es nuestra bandera y nuestra forma de crearnos un nicho de mercado". La Hoguera también fue una de las primeras empresas en trabajar con la raza de cerdos Duroc, ahora extendida porque es más sabrosa que otras variedades y resulta óptima para los productos elaborados.

Pero vivir en la Siberia castellana, donde el suelo para vivir cuesta tres veces menos que Valladolid y diez veces menos que en Madrid, tiene sus desventajas: "No tenemos buenas comunicaciones, Internet sufre cortes constantes, el coste del transporte es mayor, cuesta más traer a trabajadores de fuera...", señala Teo Martínez. "Por eso luchamos por una fiscalidad diferenciada, porque pagamos los mismos impuestos pero no tenemos los mismos servicios". La fiscalidad diferenciada es una de las medidas más populares de Soria ¡Ya! (España Vaciada), que reclama una bonificación del 20% de los costes laborales para autónomos y pymes de Soria, Teruel y Cuenca.