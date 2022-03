María Muñoz (Cs) cuenta su surrealista reunión con el Gobierno: "No concretan nada"

María Muñoz Vidal (Valencia, 27 de abril de 1978) es abogada y economista. Diputada en el Congreso de los Diputados por Ciudadanos, se encarga de la portavocía económica del partido naranja. Con anterioridad, ha ocupado cargos de responsabilidad en diversas entidades financieras.

P: El gobierno dice que quiere encontrar soluciones a la situación económica. ¿Cómo surgió la reunión de esta semana?

Pedro Sánchez anunció el lunes su voluntad de reunirse con todos los grupos para presentar una serie de medidas que quiere anunciar el 29 de marzo. Antes de eso, quiere acudir al Consejo Europeo que se celebra unos días antes. La meta de todo esto es tomar medidas para paliar la crisis derivada de la guerra en Ucrania. Nos contactaron ayer mismo, día 15, y en la tarde de hoy, día 16, nos hemos reunido con el Ejecutivo. El único grupo que no lo ha hecho es Vox, que no ha querido tener esta reunión a puerta cerrada.

Creemos que el PP ha ido solamente a escuchar, pero nosotros no solo hemos tomado nota de lo que ha dicho el gobierno, sino que hemos presentado propuestas y documentación. Como siempre, nos hemos encontrado con un Ejecutivo que nos pide nuestro apoyo, pero sin concretar nada, sin ofrecer ningún dato, sin especificar qué van a hacer.

P: ¿Qué les ha transmitido el gobierno?

Nos han dicho que "tienen en mente bajar impuestos", pero al mismo tiempo nos llegan noticias de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estaba haciendo en ese mismo momento unas declaraciones que iban la dirección opuesta. Lo mismo ha pasado con Félix Bolaños, que esta mañana decía que habría rebajas fiscales en luz y gas, lo que choca frontalmente con la falta de concreción propia en la reunión.

P: ¿Qué han pedido Vds. al Ejecutivo?

Hemos pedido la deflactación del IRPF, para ajustar los tramos y las tarifas al efecto de la inflación. ¿La respuesta? "No os podemos asegurar nada". Así es muy difícil trabajar, porque todo ha sido muy abstracto. Por ejemplo, pedimos alargar la vida de las centrales nucleares, aprovechando la nueva taxonomía de la Unión Europea. Pues bien, a pesar de que Bruselas ha dado ese visto bueno, nos han dicho que "el calendario de supresión de las nucleares no se toca".

También hemos pedido que se reduzcan las trabas burocráticas que afectan al desarrollo de energías renovables, que se aprovechen los fondos europeos para el almacenamiento de energía… Les hemos dado un documento, hemos presentado nuestras peticiones, pero simplemente nos piden que tengamos "paciencia" hasta el 29 de marzo. La gente no puede aguantar dos semanas más de esta manera, hay empresas parando la producción, los precios están por las nubes… y nos emplazan a final de mes.

P: ¿No le parece curioso que el gobierno actúe ahora en este sentido, cuando viene defendiendo hasta hace escasos días que la economía española va viento en popa?

Hace tres semanas interpelé a Nadia Calviño por este tema, le advertí del fuerte repunte que estaban teniendo los precios desde finales del pasado verano… Entonces no había guerra en Ucrania y la situación ya era grave. Por eso insistimos en que era necesario un plan de ajuste, una estrategia de consolidación fiscal y un nuevo marco de política económica que apueste por las reformas que nos piden desde Europa, desde el Banco de España, etc. Pero la respuesta fue que la economía iba bien, que nos estábamos recuperando y que no había problema. Y ahora, de repente, parecería que se han asustado y se han dado cuenta de que los "brotes verdes" que estaban vendiendo no tenían fundamento.