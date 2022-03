Ridículo de CCOO y UGT: sólo 500 personas en su patética manifestación para defender al Gobierno

Los dos grandes sindicatos subvencionados de España habían convocado este miércoles una estrafalaria manifestación para protestar contra la subida de los precios con un tan largo como insustancial eslogan: "Contener los precios, proteger el empleo, hay que frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida".

La movilización no sólo estaba convocada por CCOO y UGT sino que también era respaldada por otros grupúsculos como CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos), FACUA, UATAE y UPTA.

Los propios líderes sindicales se habían preocupado de aclarar insistentemente que no se trataba de una protesta contra el Gobierno, y durante la movilización han pedido que se controles los precios y también que no se bajen los impuestos, en lo que no se puede calificar sino como un acto de coherencia, ya que ellos viven de esos impuestos y no de las cuotas de sus prácticamente inexistentes afiliados.

Ridículo absoluto en Madrid

La convocatoria se ha saldado con un resultado que sólo se puede calificar de ridículo absoluto, ya que los sindicatos sólo han logrado reunir a unos cientos de personas. Según informaba desde la propia concentración la periodista de esRadio Sara Becerro, sólo había "entre 500 y 600 personas", una cifra que la Policía Nacional eleva pero muy levente, sólo hasta los 800 asistentes. Los sindicatos, con su credibilidad habitual, han hablado de "entre 4.000 y 5.000 manifestantes", única cifra, por cierto, que recoge el teletipo de la agencia pública de noticias Efe, si bien después la Delegación del Gobierno ha rebajado la cifra aún más, a sólo 500 asistentes.

Sí estaban, aunque fuese prácticamente solos, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, que han reclamado medidas de control de precios y, al mismo tiempo, subidas salariales que según los expertos pueden llevar a una espiral inflacionista.

Ambos líderes han señalado a la Unión Europea en sus declaraciones, tratando de desviar la atención del Gobierno, si bien el manifiesto leído al final aseguraba que "es urgente que el Gobierno de España y la Unión Europea actúen de forma contundente. Tienen la obligación de desplegar todas las iniciativas que sean necesarias para poner fin a esta escalada de los precios".

Se da la circunstancia que esta manifestación se celebra sólo tres días después de la masiva demostración que tuvo lugar en Madrid el pasado domingo, a la que según la Policía asistieron 150.000 personas, 187 veces las que han acudido a la llamada de CCOO y UGT.