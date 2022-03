Innovación y sostenibilidad, el cóctel perfecto para seguir liderando 25 años después

Startup, incubadora, coworking, unicornio, crowdlending… las nuevas tendencias de innovación han traído consigo toda una serie de términos que ya se han instalado en la conversación pública y que forman parte del glosario de cualquier entorno de innovación. Sin embargo, bajo todo este neolenguaje siempre subyace un mismo concepto: las ideas. Y es que, en la mayoría de las ocasiones, la innovación solo depende de dos cosas: generar una idea y tener la audacia de llevarla a cabo.

Probablemente, Tomás Pascual desconocía lo que era un hub y, casi con toda seguridad, no se definía a sí mismo como un disruptor. Pero sí que tuvo una idea. No hace tantos años, en 1997, el fundador de Pascual recorría los pasillos de la feria alimentaria de Anuga, en Alemania, cuando le dieron a probar una exótica mezcla de leche y zumo, dos elementos que aparentemente eran incompatibles en una misma bebida. Su carácter innovador y su instinto emprendedor le impulsaron a ponerse a trabajar de inmediato, dando como resultado Biofrutas, la primera bebida de zumo y leche del mercado español.

Nacía así en España una nueva categoría en el sector de la alimentación que, 25 años después, la marca – ahora llamada Bifrutas - sigue liderando con éxito. Una marca que no sólo ya es la más sostenible de su categoría, sino que no ha parado de vivir un proceso de transformación continuo. De hecho, en su 25 aniversario se ha marcado un nuevo reto: llegar a un perfil de consumidor concienciado e informado que elige productos cada vez más saludables y naturales. Por ello, la marca apuesta por reforzar su posición en el segmento de las bebidas saludables* y así ampliar su base de compradores; es decir, la ambición de Pascual es lograr que Bifrutas se encuentre entre las elecciones diarias de aquellos consumidores que apuestan por las bebidas saludables, un mercado que ya factura 1.500 millones de euros anuales en España.

Bienestar y sostenibilidad, dos tendencias de innegable progresión y que sin duda se han visto aceleradas tras la pandemia del covid-19. Por un lado, según datos de AECOC, el consumo de alimentos saludables aumentó un 15% en 2020 y 8 de cada 10 consumidores gastan más en alimentos saludables que antes de la pandemia. Por otro lado, existen encuestas que demuestran que los niveles de consumidores que se preocupan más por el planeta cuando realizan sus compras están ahora entre un 10 y un 20 por ciento más altos que en 2021.

En palabras de Juan Luis González Maroto, director de Negocio de Bifrutas, "Naturalidad y sostenibilidad son las dos grandes preocupaciones del público joven-adulto y creíamos que la marca tenía que redefinirse para responder a estas demandas. Bifrutas es una marca pionera en su categoría que nació como una gran innovación y ahora, en su 25 aniversario, continúa elevando su posicionamiento a un marco competitivo mucho más global y alineado con las nuevas tendencias de consumo. Por eso, hemos querido seguir impulsando la innovación, ya que creemos que es la única vía para dar cada día lo mejor, para ser cada vez más sostenibles, más saludables y, por supuesto, estar cada vez más cerca de nuestros consumidores".

Bifrutas está disponible en varios sabores (Tropical, Tropical Zero, Mediterráneo Zero, Ibiza Zero, Pacífico Zero, Fresa y plátano Zero) y adaptándose a las exigencias del consumido las variedades Zero son 0% materia grasa y sin azucares añadidos.

La más sostenible del mercado

Porque ‘Dar lo mejor’ no es sólo un propósito de compañía, es querer ser siempre los mejores por y para las personas, la sociedad en su conjunto y, por supuesto, el medioambiente. ‘Dar lo mejor’ es, también, ser los más sostenibles. Ahora, ¿cómo se consigue tal hito? Sin duda, apostando por la innovación como un elemento intrínseco a una organización, así como haciéndolo de manera transversal y aplicada a toda la cadena de valor.

Por eso, siempre gracias a la innovación, Bifrutas ha incorporado los envases Tetra Brik Bio-Based, un brik mucho más sostenible con más de un 75% de materiales procedentes de fuentes renovables y con tapón vegetal, siendo la primera y única enseña de la categoría en tener este tipo de envase, uno de los más sostenibles del mercado.

La marca de Pascual ha sustituido también sus pajitas de plástico por otras más sostenibles de cartón. Con ello, Bifrutas evita introducir en el mercado más de 95 millones de pajitas, reduciendo alrededor de 42.000 kg de plástico de un solo uso. Asimismo, los agrupadores que recubren los briks ya cuentan con un 50% de plástico reciclado, lo que supone utilizar alrededor de 29.300 kg menos de plástico virgen, reutilizando recursos que ya existen.

Bifrutas sustituye parte del plástico de origen fósil de todos sus briks por plástico de origen vegetal procedente de plantaciones sostenibles. Esto hace que los nuevos briks PlanTBased de la marca estén compuestos de al menos más del 77% de materias primas renovables, utilizando cartón que cuenta con certificación FSC, procedente de bosques gestionados responsablemente y que permiten absorber CO2 durante su crecimiento, además de necesitar menos energía en su transformación.

Lo más natural para la gente que se cuida

El compromiso de Pascual de dar lo mejor día a día pasa también por saber escuchar y atender las necesidades de los consumidores, cada vez más conscientes y preocupados por su bienestar y su alimentación. Por eso, en 2021, Bifrutas lanzó al mercado una nueva gama con ingredientes 100% de origen natural y vitamina C que convive ya con su gama Original. Los nuevos Bifrutas mantienen al producto libre de conservantes, colorantes y edulcorantes; aumentando sus proporciones de leche y zumo y reduciendo hasta en un 40% los azúcares añadidos.

Así, con la gama Original y después de 25 años de historia, Bifrutas no solo busca continuar liderando la categoría de bebidas de zumo y leche, sino también llegar a ese perfil de consumidor concienciado e informado que elige productos cada vez más saludables, pero que, sin embargo, no está dispuesto a renunciar a un increíble sabor.

El nuevo Bifrutas con ingredientes 100% naturales lleva los siguientes ingredienets: Agua, Zumos de frutas a partir de concentrados (41%) (manzana, melón, sandía, uva y limón), Leche desnatada (15%), Azúcar, Fibras vegetales, Extracto de cártamo, Aromas naturales y Vitamina C. Contiene alérgeno alimentario: leche. Alérgenos en negrita.

Innovación para seguir liderando

La leche de Pascual se hace en las instalaciones originarias y principales se hallan en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, donde se ubican dos plantas de producción de leche y productos lácteos, zumos, yogures, postres, productos de soja, además de una fábrica de huevo líquido.

La escucha activa es fundamental para aplicar la innovación con sentido y propósito. Por ello, y basándose en las preferencias de los consumidores, así como en las nuevas tendencias de consumo, Bifrutas ha seguido reinventándose en todos los sentidos, para ser mejor por dentro y por fuera.

En esta línea, la marca, en los últimos meses, ha apostado también por nuevos formatos on the go con el objetivo de adaptarse a los distintos momentos de consumo. Según explica Víctor Garijo, responsable de I+D de Pascual, "La historia de Bifrutas no se entiende sin la innovación, está en su ADN. Es una marca que lleva 25 años de liderazgo en su categoría pero que nunca se ha conformado ni cansado de probar nuevos formatos y recetas. Ahora vamos un paso más allá para decirle a nuestros consumidores que hay un Bifrutas para cada momento y que, además, ahora es más sostenible y natural que nunca".

Después de 25 años liderando la categoría, después de 25 años innovando para llegar a donde está hoy, Bifrutas tiene la ambición de seguir creciendo de forma sostenible y rentable en los próximos años, entrando en nuevos hogares. Ampliando así su alcance actual y es que, hoy en día, la marca de zumo y leche de Pascual llega a más de 2 millones de hogares. De hecho, es la marca de fabricante líder del mercado zumo-leche con un 40% cuota de mercado en valor.

En definitiva, puede que Bifrutas no sea una app ni el último proyecto de Silicon Valley, pero sin duda representa una historia de innovación y es un ejemplo de visión emprendedora que ahora vuelve a transformarse para ampliar su liderazgo en el sector y seguir siendo la referencia en naturalidad y sostenibilidad.

*Bifrutas es fuente de vitamina C. La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. Bifrutas recomienda una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.