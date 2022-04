Los mayores se movilizan: se disparan las búsquedas sobre "cómo desheredar a un hijo"

Google es revelador. Las primeras opciones de búsqueda en cuestiones testamentarias versan sobre "cómo desheredar a un hijo". En estos últimos dos años de pandemia, estas búsquedas han aumentado de forma considerable y sólo en la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada se han informado hasta 4.000 padres.

Marcelo Cornellá, Presidente de esta Asociación, explica que el problema que más se repite entre las personas que acuden allí es que "muchos hijos han castigado a sus padres sin que conozcan a sus nietos. A su vez, a los nietos se les ha engañado diciendo que sus abuelos habían muerto"

Él asesora y media entre padres e hijos a cuenta de un Código Civil, que data de 1889 y que sólo contempla como causas para desheredar el maltrato físico, o la retirada de la manutención.

A través de su movimiento, "Si no te cuidan, que no hereden", piden que la desatención o el abandono también se contemplen en la ley.

Diferencias entre CCAA

En estos momentos, sólo Navarra permite desheredar de forma completa sin problemas. El porcentaje obligatorio varía para el resto de Comunidades. Por ejemplo, en Madrid los padres están obligados a dejar a sus hijos el 33% de su testamento y el Cataluña, el 25%.

Esta es otra de las demandas de esta Asociación que pide que las condiciones sean iguales en todo el territorio.

Llamada de auxilio

Una decisión dura que lleva aparejada una gran carga sentimental. Paqui tiene dos hijos y lleva cinco años sin relación con uno de ellos. No sabe por qué y ese sufrimiento le está llevando a plantearse dejar toda su herencia a su otra hija.

"Es muy doloroso pero, por lo menos, tengo la suerte de que con lo que me gustan los niños, no tengo nietos", explica. Sólo ve a su hijo si se acerca a su barrio y se lo encuentra por la calle. "Rara vez me llama y si le llamo yo, a veces no siempre me habla en buen tono. Como madre, tengo puesto un caparazón pero me estoy planteando seriamente tomar la decisión"

La realidad es que pocas solicitudes acaban llegando a término porque en muchas ocasiones, son una llamada de atención desesperada. En el caso de Paqui, también esperanzada de que salir en los medios provoque una reacción en su hijo: "Yo no tengo problema en dar mi nombre porque sé que él ve mucho la televisión y a lo mejor así, si me ve, me acaba escuchando"

Los casos aumentan tras la pandemia

La pandemia, sin duda, ha sido reveladora también para muchos mayores que acuden a esta Asociación después de haber tenido que recurrir a la ayuda social porque sus hijos no se han hecho cargo de ellos. En estos dos años, las solicitudes de información han aumentado hasta en un 300%.

Parte de la culpa, explica Cornellá "es el desapego familiar. Notamos que los nietos prefieren jugar a la consola a ir a ver a los abuelos y que hay cierta permisividad por parte de los padres", lo que siembra el concepto de familia del futuro cercano.

Para que se hagan una idea, sólo en este centro de Fuenlabrada tienen casi 300 carpetas con pruebas que acreditan ante un juez el abandono de hijos a padres. Se estima que de esos 300 casos, sólo 18 serán llevados a juicio con la misma mezcla de esperanza y dolor que se intuye en la voz de Paqui. Quizá la mayoría se retire en el último momento pero, por lo menos, quieren tener el derecho a tener la opción.