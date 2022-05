Civitatis, de proyecto personal a líder mundial en la venta de actividades turísticas

La empresa, fundada en 2008 por el vallisoletano Alberto Gutiérrez, ha pasado de ser un emprendimiento personal a liderar el sector de las actividades turísticas.

¿Podría llegar a imaginar Alberto Gutiérrez Pascual en 2008 que un fondo inversor que gestiona más de 10.000 millones de euros apostaría por su empresa? Seguramente no. Pero, seguramente, este joven empresario vallisoletano de 38 años tampoco pensaría por aquel entonces que, el proyecto que estaba iniciando en sus ratos libres se convertiría en la empresa líder en la venta de visitas guiadas, excursiones y free tours en español por todo el mundo. Y eso es lo que es, desde hace ya varios años, Civitatis. Incluso puede presumir de haber sobrevivido a una crisis mundial sin parangón en forma de coronavirus. O lo que es mejor: de haber salido reforzada, y mucho, de esta.

La historia de Civitatis no puede entenderse sin la de Alberto y viceversa. Este pucelano siempre estuvo interesado por Internet y las nuevas tecnologías, una de sus pasiones. Su otra gran afición, viajar, la descubrió ya superada la mayoría de edad. Roma fue la culpable, y fue a partir de ahí cuando el CEO y Fundador de Civitatis decidió comprar diversos dominios de Internet y empezar a escribir sus propias guías de viaje en lugares como disfrutaroma.com, nuevayork.net o paris.es. Sin embargo, la guía que marcó un antes y un después en la vida de Alberto fue la de Praga. Esta página web, al igual que las otras, era muy exitosa en lo que a visitas y posicionamiento SEO se refiere, y esto provocó que un guía turístico de la capital checa contactase en 2009 con un Alberto que apenas contaba con 26 años de edad para proponerle publicitar sus visitas guiadas en la página web del vallisoletano. Para atender esta petición, Alberto desarrolló su propio sistema y empezó a vender tours online. Ahí radica el germen de Civitatis.

Así, Alberto empezó a llenar el viaje de miles de españoles que reservaban excursiones y visitas guiadas en sus guías. Algunos años más tarde, el éxito de su idea era tan evidente que decidió ir un paso más allá y empezar a comercializar actividades en todo el mundo en una única plataforma, Civitatis, y no en diferentes dominios. A día de hoy, en Civitatis se pueden reservar más de 70.000 actividades turísticas en más de 3.000 destinos repartidos en casi 150 países. Alberto Gutiérrez Pascual convirtió en posible lo que parecía imposible, como establecer precios fijos en lugares donde el regateo es casi una religión, como Marrakech, o encontrar guías de habla española en los destinos más remotos del globo. Nos ha costado muchísimo construir esto, y es un lujo haber alcanzado este punto: somos los únicos con guías en español en lugares como Xian, Hiroshima, Phuket o las Cataratas Victoria. Es para estar muy orgullosos", explica el CEO y Fundador de la compañía.

Los números de Civitatis a día de hoy no mienten. Pero sí asombran. Alberto se mantuvo como alma máter del proyecto y único trabajador durante años, pero ahora son 180 personas las que conforman el equipo de Civitatis, con cuatro oficinas repartidas entre Madrid y Lima (esta, de reciente apertura en 2022). Aparte de esto, más de 17.000 agencias de viaje o más de 10.000 alojamientos venden las actividades de Civitatis a sus clientes. Y más de 4.000 proveedores ofrecen sus tours en la plataforma española. Por último, pero no menos importante, el dato de cuántas personas están llenando su viaje actualmente con Civitatis es demoledor: más de 500.000 viajeros al mes.

El camino al liderazgo del sector no ha estado exento de esfuerzos y, sobre todo, no ha faltado una visión clara sobre qué debía ofrecer Civitatis a clientes y partners. Los valores más importantes de la compañía son la facilidad de reserva y, sobre todo, el idioma. La amplia oferta de servicios en español en cualquier punto del mundo hace sencillo lo que hasta ahora resultaba un verdadero quebradero de cabeza. Además, su catálogo no se limita exclusivamente a las visitas turísticas convencionales, sino que ofrece un vasto abanico de posibilidades que enriquecen cualquier viaje de un modo diferente a lo conocido hasta ahora, permitiendo que el viajero reserve desde un safari por Tanzania, hasta una boda vestido de Elvis en Las Vegas, o una fiesta de Halloween en el castillo de Drácula, en Rumanía, todo con un solo clic a través de su web o de la app para Android e iOS. Esto, sumado a la búsqueda permanente de entender las necesidades del viajero y adaptarse a ellas, así como al esfuerzo y visión de Alberto Gutiérrez Pascual y su equipo, han permitido a Civitatis posicionarse como la empresa líder a nivel mundial en la categoría de actividades turísticas.

Pese a todo lo ya logrado, ni Alberto ni Civitatis se conforman. Nunca lo han hecho, tal y como demuestra en 2017 la apuesta de la plataforma por seguir expandiéndose, lanzando su página web y servicios también en otros idiomas (inglés, francés, italiano y portugués), que ya representan el 10 % de la facturación de la empresa. Aunque si hay que hablar del foco actual de la empresa, este tiene nombre propio: América Latina. Civitatis lleva tiempo apostando por este rincón del mundo, debido a su enorme potencial y a que comparte las mismas características que han permitido a la empresa ser profeta en su tierra, conquistando el mercado español. Alianzas con importantes actores turísticos, un ingente aumento del producto turístico en países como Argentina, México, Colombia o Perú e incluso el hecho de haber abierto una oficina en la capital peruana son claros ejemplos del rumbo que está tomando la empresa ya desde antes de la pandemia de la COVID-19.

Precisamente, de cara a acelerar y consolidar ese crecimiento en Latinoamérica, Civitatis decidió en abril de 2022 dar entrada en el capital de la empresa a Vitruvian Partners, un prestigioso fondo internacional de inversión con más de 10.000 millones de euros en activos bajo gestión. Hasta este momento, la empresa ha pertenecido siempre exclusivamente a su fundador (que seguirá ejerciendo como CEO tras este acuerdo), creciendo de forma orgánica. Sin embargo, el empresario vallisoletano no ha querido dejar pasar la oportunidad de contar con el apoyo de un fondo que aportará los recursos financieros necesarios y una amplia experiencia en turismo e internet para acelerar el crecimiento de la compañía. El objetivo para este año 2022 es, de hecho, claro y directo: llenar el viaje de seis millones de viajeros.