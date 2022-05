El 'Huawei Enterprise Day' muestra a las empresas españolas las tecnologías que impulsarán su digitalización

Huawei ha aprovechado el "Huawei Enterprise Day" para mostrar a sus socios y partners más destacados en España las últimas novedades y servicios para empresas, además de debatir y analizar las tendencias del sector.

La compañía ha exhibido ejemplos y casos de éxito de su amplio porfolio de soluciones en materias clave para la industria como la conectividad a través del Wifi 6, así como las últimas novedades en servicios ‘cloud’ o en el campo de los ‘data centers’.

Además, por primera vez, en el Huawei Enterprise Day también ha estado representada la unidad de consumo de la compañía, exhibiendo las últimas novedades en materia de tablets y ordenadores para negocio y empresas.

La apertura de la jornada corrió a cargo del director general de Huawei España, Jack Heliang, que, en su intervención, y bajo el lema "A new value Together", destacó el compromiso de la compañía con las empresas y la sociedad española, poniendo en valor su gran esfuerzo inversor en innovación.

"Durante las más de dos décadas que llevamos trabajando en España hemos tenido claro la relevancia de ir siempre un paso más allá en el impulso de las tecnologías y servicios que ofrecemos", señaló.

En este sentido, el research director of IDG, José Antonio Cano, expuso los retos a los que se enfrentará el mercado español durante el 2022 y cómo abordarlos en un sector clave para el desarrollo digital y la conectividad de nuestro país, destacando que el puesto de trabajo y la experiencia del empleado son elementos centrales de la transformación digital, siendo "la nube la pista de despegue" de la digitalización.

Por su parte, el responsable de Ciberseguridad de Huawei España, Gonzalo Erro, reveló los factores que han impulsado a Huawei al "liderazgo" para ser un socio de confianza en el sector: su seguridad integrada en los procesos E2E, su sólida trayectoria en ciberseguridad, la relación de confianza establecida con sus clientes y partners basada en la transparencia, además de haber superado las pruebas más exigentes.

Además, el evento también contó con las intervenciones del equipo de Huawei Soluciones, que mostró las últimas novedades y soluciones de Huawei en materia de Intelligent Campus, Data Center, Wide Area Network y servicios Cloud, entre otros. También realizaron un análisis del sector y de su capacidad de resiliencia, explicando cómo los problemas de conexión impulsaron las innovaciones en las redes IP, cómo la capacidad de computación potenció la innovación tecnológica en las soluciones de los centros de datos, y cómo el almacenamiento de datos y la virtualización hicieron avanzar la innovación tecnológica en la industria del almacenamiento.